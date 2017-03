Un projet moins dense pour le Technopôle Angus

Après être retournée à la planche à dessin, la Société de développement Angus (SDA) propose une nouvelle mouture moins dense de la phase 2 du Technopôle Angus, à Montréal.

Des citoyens de ce quartier de l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie avaient vivement critiqué la première version, qui comprenait des édifices de huit étages s'élevant jusqu'à 25 mètres dans l'îlot central restant à développer, voisin du parc Jean-Duceppe.

La SDA, qui présentera la version remaniée le 28 mars prochain lors d'une soirée d'information, soumet cette fois un projet mixte comprenant 15 bâtiments de quatre à six étages. La hauteur maximale de ces immeubles serait de 20 mètres.

«Nous avons gardé la hauteur de 20 mètres comme [on] s'y était engagé», a indiqué Catherine Fiset, directrice des affaires publiques et des communications de la SDA.

«Des préoccupations ont été exprimées par un petit nombre de personnes, des résidents voisins», a résumé Mme Fiset.

Une rue piétonne traverserait le site voisin du parc Jean-Duceppe, l'un des derniers à redévelopper dans l'ancien quartier industriel où se trouvaient autrefois les ateliers Angus.

Le projet comprendrait des commerces de proximité (3000 mètres carrés) et des bureaux (45 000 m2), avec un potentiel de 1500 nouveaux emplois.

Les familles favorisées

Quant à la portion habitation (38 000 m2), pour laquelle une dérogation est nécessaire, il est question de 400 logements, dont 80 % seraient des condos abordables et 20 % des loyers sociaux ou communautaires.

«On parle d'unités comptant trois chambres à coucher avec deux salles de bain», a dit Mme Fiset, ce qui aidera à attirer des familles, croit-on.

Il y aurait jusqu'à 540 stationnements souterrains, dont 3 % seraient réservés à l'autopartage.

Puisque le promoteur vise l'obtention de la certification LEED ND Platine, le site à développer serait pourvu de deux places publiques, d'un espace vert central et d'un couloir de biodiversité.

Depuis la fondation de la SDA en 1995, organisme qui cherche à requalifier l'immense site industriel situé dans le quadrilatère formé des rues Molson et Rachel ainsi que des boulevards Saint-Michel et Saint-Joseph, 53 entreprises ou organisations ont choisi de s'établir au Shop Angus. Plus de 2500 travailleurs bossent dans ce secteur.

«On espère attirer d'autres entreprises», a dit Catherine Fiset, parce qu'en plus de l'îlot central dont il est question dans le cadre de la présente consultation auprès de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), il reste d'autres terrains à développer le long de la rue Molson.