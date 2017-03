Une solution pour mieux coordonner les entraves à la circulation

Une ancienne employée de la Ville de Montréal a mis au point un logiciel permettant de mieux coordonner la planification de travaux. L’ingénieure civile, Caroline Arnouk, a signé des ententes avec la Ville de Québec et Infrastructures Canada et espère que la Ville de Montréal fera partie de ses clients prochainement.

Technologies OPA a développé cet outil pour aider les directeurs de travaux publics à minimiser l’impact des travaux routiers sur la circulation.

«C’est très simple et convivial. Avec tous les travaux en cours et les chemins de détour, notre carte va montrer s’il y a des conflits entre les différents chemins, a expliqué Caroline Arnouk. On souhaite sauver beaucoup de temps et d’argent aux gestionnaires.»

L’entreprise a signé une entente d’une valeur de 160 000 $ avec la Ville de Québec. Un projet-pilote est mis en place pour une durée de trois ans. Infrastructures Canada fait également partie des clients de Technologies OPA.

La Ville de Montréal connaît ce logiciel, mais a souhaité se tourner vers le monde pour trouver le meilleur outil de gestion de trafic possible. L’administration Coderre a chargé Polytechnique Montréal de définir quels sont les meilleurs outils. Les résultats de cette recherche seront présentés l’automne prochain.

Des entraves importantes de vendredi à lundi

Dans l’immédiat, les automobilistes montréalais devront s’armer de patience à nouveau durant la fin de semaine. L’échangeur Turcot et le pont Jacques-Cartier seront des secteurs à éviter.

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, la nouvelle route 136 sera complètement fermée en direction du centre-ville. Sur le pont Jacques-Cartier, une voie sur deux sera fermée en direction de Longueuil durant trois nuits consécutives, de vendredi soir à lundi matin.

L’aménagement d’une piste cyclable le long de la route 132 entraînera la fermeture des bretelles menant à la 132 Ouest à partir de l’autoroute 25 Sud et de l’autoroute 20 Ouest, à la sortie du pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine. Ces fermetures seront en vigueur de vendredi 23 h à samedi 7 h, de samedi 23 h à dimanche 8 h et de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h.

Une voie sur deux sera aussi fermée sur la route 132 Ouest pendant les mêmes périodes de temps, à une demi-heure près, entre la sortie numéro 89 et le pont-tunnel.

Ces annonces d’entraves à la circulation sont loin d’être terminées puisque la Ville de Montréal prévoit investir 702 millions $ par année jusqu’en 2021 pour restaurer le réseau routier.