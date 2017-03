«Une tonne» de chantiers routiers prévus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Québec promet une tonne de chantiers routiers pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 212,3 M$ seront investis sur les routes de la région d’ici deux ans.

Le plan des investissements routiers a été dévoilé ce matin à Chicoutimi par le premier ministre Philippe Couillard et le ministre des Transports, Laurent Lessard.

Un total de 142 chantiers sont prévus.

Parmi les plus importants, notons le prolongement de l'autoroute 70 vers La Baie, la poursuite des améliorations sur le pont Dubuc à Chicoutimi, la construction d‘une route de contournement à Alma pour les secteurs de Delisle et d’Isle-Maligne et l’ajout de 20 kilomètres de clôture contre la grande faune sur la 175 dans la Réserve faunique des Laurentides.

L'autoroute Alma-La Baie est discutée depuis 40 ans.

Des études techniques sont en cours pour se rendre à La Baie, et à St-Bruno, puis à Alma. Mais on n’est pas au stade de travaux dont la facture totale approcherait les 400 millions de dollars, selon le premier ministre Couillard.

La part de la région est donc de 212 millions sur un budget provincial de 4,6 milliards.