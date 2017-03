8 applications gratuites pour bien préparer son voyage

Les téléphones intelligents ont totalement bousculé nos habitudes de voyage. Voici huit applications gratuites, disponibles sur Android et iOS, absolument indispensables pour bien préparer son voyage.

1. Google Maps, tout le monde connaît. C’est l’application de géolocalisation totalement magique qui vous permet de vous repérer sur une carte et grâce auquel il est désormais (presque) impossible de se perdre. Petite astuce: il est possible d’enregistrer une ville pour pouvoir y accéder en mode hors ligne. Cela vous fera économiser vos précieuses données.

2. Google Translate est une autre application signée Google qui vous sauvera la mise en voyage si vous ne parlez pas la langue locale. Grâce à elle, vous pouvez traduire du texte dans plus de 100 langues, utiliser l’appareil photo pour traduire instantanément un panneau (très pratique avec les alphabets arabe, chinois, japonais, coréen...) ou encore faire de la traduction simultanée avec la reconnaissance vocale. Ce n’est pas parfait, mais bien pratique quand on en a besoin.

3. Avec Google Trips - Travel Planner, vous n’avez qu’à taper votre destination et vous pourrez faire une réservation de vos billets d’avion, organiser vos excursions, créer un horaire, avoir des informations pratiques sur les moyens de transport, les assurances, les numéros d’urgence... Petit bémol: l’application n’est disponible qu’en anglais.

4. TripAdvisor se décrit comme «la plus grande communauté de voyageurs au monde». Sur cette application incontournable, tout est à la portée de vos doigts. Vols, restaurants, hôtels, sorties... Tout peut être trié par popularité, prix, notes, etc. Et, bien entendu, vous pouvez lire les nombreux commentaires pour faire votre choix.

5. Depuis sa création en 2008, Airbnb a profondément changé notre façon de voyager. Avant, nos choix s’arrêtaient souvent aux chambres dans un hôtel ou une auberge de jeunesse. Avec Airbnb, on peut désormais louer un lit, une chambre, un appartement au complet, un chalet, une yourte, une cabane dans les arbres...

6. Yelp est l’application préférée des «foodies». Lorsque vous êtes en voyage, c’est le moyen idéal pour découvrir les meilleurs restaurants, bars ou cafés de la ville. Les commerces sont notés sur cinq étoiles et l’outil de géolocalisation vous permet de savoir où se trouvent les établissements. Et si vous êtes trop fatigués de votre journée, il y a même un onglet qui répertorie les restaurants qui offrent un service de livraison.

7. Bon voyage - Canada est une application très pratique développée par le gouvernement canadien. Elle regorge d’informations sur les pays que vous prévoyez visiter: niveaux de risque, sécurité, exigences d’entrée et de sortie, santé, lois, catastrophes... Tout y est très clair, sans oublier les coordonnées des différents consulats et ambassades du Canada à travers le monde en cas de pépin.

8. Amateurs de listes, Packpoint Travel Packing est fait pour vous. Cette application vous dira tout ce que vous devrez apporter dans votre valise ou votre sac à dos. Après avoir choisi vos dates et votre destination, vous sélectionnez le type de voyage que vous allez faire (plage, randonnée, vélo, visites, photographie) et l’application (en anglais) fera une liste détaillée de tous vos besoins.