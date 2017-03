Claudette Dion: «Aider les autres nous aide à panser nos plaies»

À l’instar des membres de sa grande famille, Claudette Dion doit composer avec le deuil et la maladie depuis plusieurs mois, mais ces épreuves n’ont pas empêché la chanteuse de créer un spectacle qui rend hommage aux grandes interprètes du Québec. Sa passion pour la chanson aura eu le dessus, ainsi que son amour pour autrui.

Le 9 mars, au lendemain de la Journée internationale des femmes, Claudette Dion et ses complices, France Castel et Marie Denise Pelletier, se sont installées au Casino de Montréal pour une série de spectacles intitulée «Des dames de cœur». «Je capote!» lance sans retenue la pétillante chanteuse à propos de ce projet qu’elle a élaboré après l’invitation d’un producteur.

Grande consommatrice de musique, Claudette Dion affirme écouter plusieurs des albums qui sont offerts tout au long de l’année. «Tout ce qui sort, même les plus jeunes, j’adore ça! Je suis vraiment une passionnée. À un moment donné, j’ai écouté le trio Esperança, qu’une amie m’a fait connaître. Ce sont trois soeurs du Brésil qui chantent dans plusieurs langues et elles font beaucoup d’a cappella.» Ç’a été la bougie d’allumage. Claudette s’est inspirée de ce trio pour imaginer son spectacle et a ensuite contacté France Castel. «Ç’a été mon premier coup de coeur. Je lui ai demandé si elle voulait faire partie de ce spectacle, et elle m’a répondu: “C’est quand tu veux, ma belle Claudette!” Une belle amitié s’est rapidement installée entre nous. France est comme une grande soeur. On se rejoint aussi musicalement dans bien des chansons.»

Pour compléter le trio, à la suggestion de France Castel, Claudette a fait appel à Marie Denise Pelletier. Et là encore, la réponse a été positive. «Ç’a été comme un mariage spontané entre nous trois. Chanter, c’est notre leitmotiv. On a toutes les trois la passion pour la chanson. Ça chante en tabarouette, je vous dirais. C’est du bonheur pur.»

Questionnée sur le contenu du spectacle, Claudette Dion explique qu’elles ont puisé dans divers répertoires, allant de Diane Juster à Alys Robi, en passant par Diane Dufresne, Renée Claude, Ginette Reno ou encore Nicole Martin. «On va faire, entre autres, des chansons comme «Ce soir je fais l’amour avec toi», «Laisse-moi partir», «Le ciel se marie avec la mer», «En cinémascope», «Des croissants de soleil», «L’essentiel ou encore Brésil».»

Et, oui, il y aura une chanson du répertoire de la petite soeur de Claudette, une dénommée Céline Dion. «On ferme avec «S’il suffisait qu’on s’aime». Et on la fait à trois en terminant a cappella.» La chanteuse termine sur le sujet en invitant le public: «Venez chanter et vous amuser!»

De durs coups du destin

La dernière année a été riche en émotions pour la famille Dion. René Angélil est décédé, suivi de près par un des membres de la fratrie Dion, Daniel, et ensuite, on a appris que Liette Dion avait perdu son époux, Guy Poirier, lui aussi décédé des suites du cancer. Comme si ce n’était pas suffisant, Ghislaine, une des soeurs du clan, livrait un dur combat contre le cancer. De ce côté, les nouvelles sont réjouissantes. Claudette se fait rassurante. «Ghislaine va bien. Son oncologue lui a dit qu’il n’y avait plus de traces de cancer.»

Tous ces coups du destin ont-ils laissé des traces dans la famille? «C’est difficile de passer à travers tout ça, mais on se rassemble. À chaque événement, comme le premier Noël, le premier anniversaire de ci ou de ça, c’est un deuil.

Heureusement, on est en gang et, heureusement aussi, on s’est donné le mandat d’aider les autres», confie Claudette Dion, qui fait référence à la Maison Achille-Tanguay ou encore à la Fondation maman Dion, qui vient en aide à des milliers d’enfants au Québec. «Je pense toujours qu’aider les autres, ça nous amène dans une autre dimension et ça nous aide à panser nos plaies. On ne veut pas juste penser à nous. Quand tu t’assois chez toi et que tu crois que la vie n’est pas juste, c’est long, longtemps, et ça ne cicatrise pas les plaies.» Claudette dira ensuite que sa soeur Liette va bien et qu’elle travaille fort pour se refaire une vie, malgré la perte de son conjoint.

La Floride

On terminera l’entrevue en questionnant Claudette Dion sur l’état de santé de sa dynamique maman, qui vit présentement sous les chauds rayons du soleil de la Floride. «Elle passe l’hiver là-bas. Ça fait quand même deux ou trois ans qu’elle fait ça, mais par petits bouts. Elle y allait et revenait, entre autres parce que Daniel était malade. Cette fois-ci, elle y reste plus longtemps pour se reposer de cette année riche en émotions. Elle va bien. Quand je suis allée en Floride dernièrement, je suis allée la chercher pour partager des repas avec elle et jouer aux dés. On a eu beaucoup de plaisir. On est allées à plein d’endroits, et elle a adoré ça.»

Madame Dion est en Floride avec Denise, sa fille aînée, et le conjoint de cette dernière. Le couple s’adonne particulièrement au golf, et Maman Dion se la coule douce. «Pendant les fêtes, ils sont allés voir Céline. Maman voulait voir ses petits amours.» Claudette Dion dira ensuite que sa mère s’occupe encore, par moments, de cuisiner et d’aider sa fille et son gendre. «Elle nous dit: “Moi, je vide le lave-vaisselle. Laissez-moi ça, je veux me rendre utile.”»

Maman Dion fêtera ses 90 ans

Dans quelques semaines, le 20 mars précisément, Maman Dion célébrera son 90e anniversaire. Est-il question d’une grande fête? «On est en train de se parler entre nous, à savoir ce qu’on va faire. On se demande si ça sera intime ou si on fêtera ça en grand. Comme elle est en Floride, c’est plus difficile, mais moi, je compte bien lui faire une surprise à son retour. Rien n’est cependant arrêté, et je ne veux pas être celle qui va tout décider, mais on veut l’entourer et lui dire à quel point on l’aime. L’an passé, on a fêté ses 89 ans parce qu’elle avait décidé de rester au Québec après le décès de Daniel. La soirée, tenue au club de golf Le Mirage, avait rassemblé tout près de 100 personnes. Et ça, c’est juste la famille. Moi et Denise étions par contre à l’extérieur du pays. Mes enfants et mes petits-enfants étaient là.» Madame Dion est à la tête d’une famille composée de 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et: «En février, il y a eu une autre naissance, un arrière-arrière-petit-enfant.»