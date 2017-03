De plus en plus de myopie chez les jeunes

Les tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs portables seraient en partie responsables du développement de plus en plus précoce de la myopie chez les jeunes.

«Maintenant, pour les enfants d’âge scolaire et les ados, il y a énormément de temps qui est passé de près, soit pour l’école, mais aussi beaucoup pour les loisirs, explique Gilbert Fortier, optométriste. Ça crée une gymnastique qui est fatigante pour l’oeil et qui peut causer de la myopie ou l’aggraver.»

Cette tendance, combinée avec le fait que beaucoup d’enfants jouent de moins en moins à l’extérieur, pourrait expliquer l’accroissement de ce problème de la vue.

«Vous conviendrez comme moi que si on passe plus de temps sur un téléphone ou une tablette, on est moins à l’extérieur, enchaîne l’optométriste. On voit qu’un peu partout dans le monde que la myopie est en augmentation un peu à cause de cette sédentarité-là.»

Lorsqu’un enfant joue dehors, son oeil «sera porté à focaliser plus de loin et moins de près, et ça diminue les risques de créer de la myopie», soutient le spécialiste des yeux.

L’exposition à la lumière pendant environ 45 minutes par jour permettrait aussi à la rétine de sécréter une substance chimique qui prévient l’élongation de l’oeil, ce qui peut cause ou aggraver la myopie.

Mais les nouvelles technologies ne sont pas les seules responsables de la myopie chez les jeunes.

«La myopie, c’est un problème multifactoriel, ajoute M. Fortier. Il y a plusieurs éléments qui peuvent la cause ou l’aggraver.»

Parmi ces facteurs, il cite notamment la génétique qui fait en sorte qu’un enfant de parents myopes est plus à risque de souffrir de ce trouble de la vision.

Gilbert Fortier rappelle que l’examen visuel annuel par un optométriste est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les jeunes de moins de 18 ans.