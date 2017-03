Débat autour de l’utilisation de la fourrure en mode

L’utilisation de la fourrure en mode est loin de faire l’unanimité. Des designers qui recyclent des vêtements y voient une alternative écoresponsable, tandis que la fédération de trappeurs, qui piège une quinzaine d’espèces au Québec chaque année, défend ce métier.

La mode de la fourrure a évolué ces dernières années. De plus en plus, les designers transforment de vieux manteaux pour en faire des accessoires ou des vestes plus légères et plus actuelles.

«On utilise beaucoup la fourrure récupérée, explique Julien Verret, designer de l’Atelier V Cuir. Donc, on donne un second souffle à des manteaux qui vont déjà avoir été portés et qui ont aussi plusieurs années d’existence. On préfère utiliser des fourrures versus des produits à base de pétrole, qui vont être plus dommageables pour l’environnement.»

Il est également possible de porter un manteau fait à base de fourrure sans que ça ne soit apparent.

«Il y a des techniques modernes qu’on applique aujourd’hui, comme l’arrosage et la teinture, qui font des manteaux extraordinaires», assure Lesya Masyuk, présidente de Chato Mode, lors du défilé organisé par l’école de la mode du Campus Notre-Dame-de-Foy.

Redorer le blason des trappeurs

Au début du XXe siècle, la fourrure du castor était la plus populaire. Aujourd’hui, c’est plutôt celle du rat musqué qui est la plus prisée.

«Notre travail est beaucoup plus méconnu et peut-être victime de préjugés, dit Lucien Gravel, directeur des communications de la fédération. Mais certaines de nos interventions pour diminuer le nombre d'animaux à fourrure dans certains secteurs, ça ne fait que protéger l'espèce parce qu'il y a des maladies.»

M. Gravel soutient que les trappeurs ont travaillé récemment contre la rage du raton en Montérégie et ont également contribué à la capture d’ours noirs dans le nord de Montréal.

Le 40e Salon provincial du trappeur se poursuit jusqu'à dimanche, au Centre de congrès de Lévis.