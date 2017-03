Denis Coderre de retour au travail

Le maire de Montréal, Denis Coderre, est de retour au travail samedi, après onze journées d’absence en raison de problèmes de santé.

À la fin du mois de février, M. Coderre a annoncé qu’il devait prendre un repos forcé pour soigner une prostatite aiguë et une infection urinaire.

Samedi matin, il a officiellement repris son poste. «Ça va beaucoup mieux. C’est difficile. Ça été très souffrant», a-t-il commenté, soulignant qu’il devait prendre des antibiotiques et faire face à une fatigue généralisée.

«Ça a été un repos salutaire [...]On est de retour», a-t-il ajouté.

Le maire Coderre participait samedi matin au Eric Sports Association pour l'Irlandais de l'année, puis devait assister en soirée à la première de l’opéra Another Brick in the Wall à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Denis Coderre était en repos forcé depuis le 28 février à la suite d’une prostatite aiguë et d’une infection urinaire. Il devait revenir au travail le 8 mars, mais avait annoncé devoir prolonger son congé de quelques jours.