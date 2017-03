Ils baladent leur fils de 8 ans dans une camionnette remplie de perles

Un couple de Corona, en Californie, est accusé d’avoir mis en danger la vie de leur fils après l’avoir conduit dans la boîte d’une camionnette remplie d’eau et de perles absorbantes en pleine ville.

La police dit avoir été mise au courant de l’incident par l’entremise des réseaux sociaux, puisque la vidéo de l’incident, qui s’est déroulé la semaine dernière, a été mise en ligne sur YouTube. Samedi, elle avait été visionnée plus de 1,1 million de fois.

Dans la séquence on voit Rocco, l’enfant du couple âgé de huit ans, en compagnie de sa gardienne en train de s’amuser dans la boîte du véhicule en plein mouvement. De plus, les deux jeunes ne sont pas attachés, ce qui rend la situation encore plus dangereuse.

Selon la chaîne ABC 7, la police soutient également que certaines de ces perles sont tombées du camion lors du tournage de la vidéo, et plusieurs d’entre elles se sont ensuite retrouvées dans les égouts pluviaux.

Holly Piazza, 45 ans, et son conjoint de 37 ans, Brian Chase, ont tous deux été arrêtés. Ils ont été libérés en attendant la suite des procédures judiciaires entreprises contre eux.