Incendie majeur à Pierrefonds

Entre 125 et 150 pompiers s’affairaient en fin de soirée samedi à combattre un incendie majeur sur le boulevard Gouin Ouest, dans le secteur de Pierrefonds, à Montréal.

L’immeuble en feu, de deux étages, est commercial au rez-de-chaussée et résidentiel à l’étage. Il abrite notamment une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de produits de marbre, granite et pierres naturelles.

Vers 23 h 15, l’incendie qui a pris naissance au sous-sol et se propageait ailleurs dans l’immeuble, n’était pas encore sous contrôle, a indiqué à l’Agence QMI Serge Bienvenu, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal.

Tous les résidents ont été évacués et aucun blessé n’avait été rapporté vers 23 h 15.