Jean-François Nadeau: Un rêveur toujours en quête d’émotion

As improvisateur, Jean-François Nadeau a fait sa marque dans «Dieu merci!», il y a quelques années. Jouant les infidèles dans «Pour Sarah», le comédien tient maintenant le rôle de Robin dans la série «L’Échappée». Portrait d’un artiste captivant, pour qui l’amour et le besoin de nouveauté sont essentiels!

Jean-François, vous faites carrière depuis votre sortie du Conservatoire d’art dramatique en 2002. On en connaît peu sur vous. Dites-nous, d’où venez-vous?

Je suis né et j’ai grandi dans le quartier Ahuntsic, à Montréal. Ma mère est psychosociologue en relations de travail et mon père est psychoéducateur. Disons que chez nous, on parlait de nos émotions à la fin de la journée!

En quoi cela a-t-il marqué votre cheminement?

Mes parents m’ont transmis leur fascination pour les relations humaines et les émotions, qu’elles soient sombres ou euphoriques. Je pense que ça m’a beaucoup aidé pour mon métier d’acteur.

Vos parents ont-ils toujours été à l’aise avec vos aspirations artistiques?

Non, ce choix de métier les a longtemps inquiétés. Je pense qu’avec un peu plus d’encouragements j’aurais sans doute tenté ma chance dans une école de théâtre dès le cégep, mais j’ai plutôt choisi les lettres, puis le cinéma. J’aimais l’univers de la réalisation, mais je trouvais ça trop cérébral. À 24 ans, alors que j’avais plusieurs amis comédiens, j’ai décidé de me lancer et de faire mes auditions pour entrer au Conservatoire d’art dramatique. Mes trois ans là-bas ont été un tournant dans ma vie.

Aujourd’hui, j’y enseigne l’improvisation. Est-ce au Conservatoire que vous avez rencontré votre amoureuse, Madeleine Péloquin?

Non, c’est sur le plateau de la série «Casting»; Madeleine et moi jouions un couple. Ça fait 12 ans que nous sommes ensemble et nous avons deux enfants. Cette relation est un beau cadeau de la vie.

Qu’admirez-vous chez Madeleine?

Quand je l’ai rencontrée, j’ai trouvé qu’elle avait de belles valeurs: la loyauté, l’honnêteté et l’intégrité. Je me disais que c’était à la limite chevaleresque, un peu vieux jeu. Mais avec les années, ça m’apparaît comme d’incroyables qualités! Avec Madeleine, ce que tu vois, c’est ce que tu as. Elle est incapable d’aucune malhonnêteté. Elle est très droite dans ce qui existe de plus beau! Moi, je suis rêveur et il m’arrive parfois de me mentir à moi-même.

Vous êtes tous les deux acteurs. Comment cela teinte-t-il votre relation?

Nous faisons un métier dans lequel on se remet sans cesse en question et nous nous appuyons là-dedans. Quand l’un de nous doute, l’autre le brasse un peu en lui demandant si jouer est bien ce qu’il veut faire de sa vie. Si la réponse est non, ce n’est pas grave, il fera autre chose, mais si c’est oui, il faut se ressaisir. Comme acteur, dès qu’on baisse les bras, on entre dans une spirale négative avec moins d’opportunités.

Est-ce que ça vous effraie?

Je suis déjà très satisfait de ce que ma profession m’a apporté jusqu’à maintenant. Oui, je veux continuer à jouer, mais je ne suis pas un carriériste. Je ne place pas mes pions pour séduire telle ou telle personne dans le but d’obtenir un rôle. Madeleine et moi accordons une place importante à nos carrières, mais nous sommes aussi très «groundés» sur notre couple, notre famille et notre devoir d’être de bons citoyens.

Vous nous aviez en effet déjà dit en entrevue que l’amour était au centre de votre vie...

C’est important pour moi d’être en relation. Quand ça ne va pas bien avec ma blonde, ça ne va pas bien en général dans ma vie. Je ne suis pas du genre à laisser ma relation s’envenimer. Il faut que ça se règle. Je crois qu’il n’y a rien de plus beau que de vivre aux côtés d’une femme avec qui le partage et l’intimité grandissent d’année en année. Mais j’avoue être exigeant.

Que voulez-vous dire par exigeant?

Par exemple, je ne me contente pas de sortir en amoureux dans le même restaurant confortable régulièrement. Je veux du nouveau. Je veux continuer d’apprendre. Je suis pareil en amitié; mes amis me trouvent parfois bien intense. Si on se voit, je veux qu’on parle de sujets qu’on n’a pas encore abordés, qu’on échange. Je vais en profiter pour confier quelque chose sur moi que je n’ai jamais dit, par exemple. Je ne veux pas juste aller prendre une bière. Ma soif d’émotions, de nouveauté, c’est quelque chose que je veux transmettre à mes filles.

Votre personnage de Robin dans «L’Échappée» est un amoureux en deuil. Qu’aimez-vous de lui?

C’est un personnage que j’adore! Il véhicule des valeurs cruellement manquantes dans notre société. Il est empathique, courageux et a confiance en la jeunesse. Il s’oublie pour aider les autres. Et c’est un gars très humble au passé difficile qui connaît bien ses zones d’ombre. Il est également très romantique. Je me reconnais beaucoup en lui. Robin est un psychoéducateur, comme votre père.

Celui-ci vous a-t-il aidé à enrichir votre interprétation?

C’était très touchant pour moi d’obtenir ce rôle. J’ai eu de longues discussions sur le métier avec mon père. Il m’a raconté des anecdotes difficiles, ses sentiments d’impuissance, de compassion et de colère, même, parfois.

Qu’est-ce qui attend Robin d’ici la fin de la saison?

Les téléspectateurs ont vu le bon gars en Robin, et ils commencent à voir sa part d’ombre et ses faiblesses.

«L’Échappée», le lundi à 20 h, à TVA.