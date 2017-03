«La Belle et la Bête»: la Belle d’Emma Watson...

C’est Bill Condon, avec les scénaristes Stephen Chbosky et Evan Spiliotopoulos, qui a eu comme énorme défi de proposer une version en prises de vue réelles de «La Belle et la Bête». Et pour les acteurs Emma Watson, Dan Stevens et Luke Evans, la tâche a été tout aussi ardue! Explications...

«J’ai grandi avec ¨La Belle et la Bête¨. Avant de commencer ce tour promotionnel, j’ai demandé à mes parents quel souvenir ils gardaient de moi et du film, et ils m’ont répondu que je passais mon temps à le regarder et à le regarder encore et que je refusais de voir autre chose», s’est souvenue Emma Watson lors de la conférence de presse de présentation du film qui s’est tenue à Paris le mois dernier.

«Ce film a une importance toute particulière pour moi parce que je suis née en France. Nous sommes retournés en Angleterre quand j’avais cinq ans. ¨La Belle et la Bête¨ a été en quelque sorte mon lien entre ces deux univers, ces deux pays. De plus, Belle était mon héroïne, elle n’a peur de rien, elle possède une indépendance d’esprit que j’ai toujours admirée. Et que dire de la musique! Elle transporte littéralement!», a-t-elle détaillé son amour pour le dessin animé de Walt Disney, sorti en 1991 et qui a servi de base à cette nouvelle version.

Plusieurs changements

Les scénaristes, le réalisateur et les acteurs n’ont pas hésité à modifier certains aspects du film d’animation des studios de la souris. Emma Watson, en se préparant à son rôle, a apprécié que le passé de Belle soit exploré.

«Cela m’a fasciné de comprendre qui elle était. Comment s’est déroulée son enfance? Comment était sa mère? Quels étaient ses passe-temps? J’avais également faim de moments d’intimité entre elle et la Bête (Dan Stevens). Je voulais vraiment comprendre les instants pendant lesquels ils se rapprochaient, la manière dont ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Dan et moi avons vécu des moments extraordinaires à leur trouver des dialogues supplémentaires. Belle et la Bête ont toutes deux un sens de la répartie et ont l’esprit vif. C’était vraiment très amusant de les faire s’affronter intellectuellement, car ils se répondent du tac au tac, ce qui fait évoluer leur amitié en amour. Leur amitié est dynamique et forte.»

Héroïne féministe en 1991, la Belle d’Emma Watson l’est tout autant. Et l’actrice britannique de 26 ans a tenu, avec toute la passion qui la caractérise, à apporter une touche de réalisme supplémentaire au personnage.

«Oui, c’était important pour moi (que Belle porte des bottes, un pantalon), non pas parce je tenais à livrer un discours féministe, mais parce que je voulais lui conférer une authenticité et que je voulais qu’elle soit intègre. Je voulais que le public y croie, que le public puisse croire qu’elle soit une vraie femme dans un monde vrai. Car c’est, pour moi, ce qui rend l’imaginaire réel. Quand tous les éléments autres que la magie sont entièrement crédibles, c’est là que l’ensemble devient vrai. Les cinéphiles ne devant donc croire qu’à une seule chose, c’est à ce moment-là qu’ils peuvent adhérer à la totalité de la proposition.»

«Donc, si Belle doit monter à cheval, elle ne peut pas le faire en ballerines. Si elle est une inventrice, il lui faut une ceinture à outils et si elle aime les livres, il faut qu’elle puisse les transporter. Tout ce que j’ai essayé de faire en la créant a été de la rendre humaine.»

«J’ai également tenté de trouver tous les moments où je pouvais la rendre la plus moderne possible et faire de Belle une voix de progrès. J’espère que les jeunes femmes de 2017 pourront s’identifier à elle autant que celles de 1991 l’avaient fait, Belle étant considérée comme ayant été la première princesse féministe de Disney.»

Inspiré aussi par Cocteau

Sorti en 1946, tourné en noir et blanc avec Josette Day en Belle et Jean Marais en Bête, «La Belle et la Bête» de Jean Cocteau est un chef-d’œuvre et une référence. C’est tout naturellement que Bill Condon a tenu à inclure un hommage visuel à ce film dans cette nouvelle version.

Les luminaires sur la terrasse et dans les escaliers du château de la Bête sont l’hommage le plus visible au long métrage d’il y a 71 ans. Mais le cinéaste a précisé que son influence se sent partout. «C’est l’un de mes films préférés, et je le connaissais avant même de voir le film d’animation. Par contre, je ne pense pas qu’on puisse comparer cette version avec ¨La Belle et la Bête¨ de Jean Cocteau qui est une œuvre à part, d’une immense beauté.»

«Je m’en suis inspiré dans le design général du film, de même que dans certains moments de poésie. La Bête, également, est présentée par Cocteau comme un monstre d’une grande sensibilité. Je suis toujours en admiration totale devant cette version.»

Des chiffres qui donnent le vertige

- Le long métrage «La Belle et la Bête» a été tourné dans les studios Shepperton, non loin de Londres, où 27 plateaux ont été construits.

- Plus de 1000 personnes ont travaillé aux décors, aux accessoires et aux costumes, tous fortement inspirés de la France du XVIIIe siècle.

- Le décor le plus imposant, celui de la bourgade de Villeneuve, faisait 2 674,39 m2 et les décorateurs ont pris la ville de Conques comme modèle. Quant au nom de Villeneuve, il s’agit d’un hommage à l’auteure du conte «La Belle et la Bête», Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.

- La salle de bal du château de la Bête a un plancher de danse de 1 114 m2, fait entièrement de faux marbre et dont le design est dérivé du plafond d’une abbaye bénédictine en République tchèque.

- La salle de bal est éclairée par 10 chandeliers de quatre mètres de haut, qui ressemblent à ceux que l’on trouve au Château de Versailles.

- La forêt enchantée aux alentours du château de la Bête a pris 15 semaines de travail. Elle comprenait de véritables arbres, un lac gelé et pas moins de 20 000 glaçons pendant de la végétation.

- La fameuse robe jaune que porte Belle pour danser avec la Bête a été réalisée avec 55 m d’organza et cousue avec 914 m de fil. Elle est sertie de 2 160 cristaux Swarovski, ne nécessite pas le port d’un corset, et a été réalisée au terme de 12 000 heures de travail.

- 8700 bougies ont été utilisées pendant le tournage.

- Environ 1500 roses rouges ont été cultivées ou achetées par la production, tant pour les décors qu’à des fins de recherche.

«La Belle et la Bête» enchantera petits et grands dès le 17 mars.