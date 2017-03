«La Voix» surfe sur sa popularité sur le web

Phénomène populaire et rassembleur à la télévision, «La Voix» connaît aussi un succès populaire sur le web et les réseaux sociaux. À chaque diffusion dominicale, l’émission devient le sujet numéro un sur Twitter et entraine de nombreuses interactions sur les différentes plateformes.

Émission multiplateforme par excellence, la cinquième saison de «La Voix» est en plus agrémentée d’une nouveauté: une application gratuite pour téléphone intelligent.

«On a eu la possibilité d’avoir l’application mobile avec Talpa, qui gère les différentes versions de «The Voice/La Voix» dans le monde, a expliqué Émilie Fournier, productrice contenu web et nouveaux médias aux productions Déferlantes. On avait hâte de voir, car il y avait déjà eu l’application «Le cinquième coach» lors de la première saison. On est donc revenu avec une application bonifiée qui offre quotidiennement du nouveau contenu.»

Sur cette application, on trouve différents contenus reliés aux candidats et à l’émission. Les fans peuvent acquérir des badges de notoriété et jouer aux jeux de la semaine et du dimanche. «Dans les jeux de la semaine, il y a trois extraits audio de la prochaine émission qui sont diffusés, on ne connaît pas le nom des candidats ou si les coachs se retournent pour lui. Mais on peut déjà tendre l’oreille et se demander si la personne va être prise ou pas. Tout est très secret à «La Voix» et ça permet d’en savoir un peu plus avant la diffusion du dimanche.»

Le dimanche, l’application offre toujours la fonction d’être le cinquième coach. «C’est vraiment incroyable d’avoir son gros bouton rouge avec le bruit qui l’accompagne quand on appuie dessus. Ensuite, lorsque le candidat a fini de chanter et que plusieurs coachs se sont retournés, on peut faire ses prédictions sur celui qu’il va choisir. «La Voix» n’est plus juste une émission que l’on écoute de manière passive, il y a différentes façons de s’impliquer avec des contenus et des interactions qui rendent l’expérience plus riche.» Le résultat montre un certain engouement puisque, depuis le début de la saison, le temps moyen sur l’application est de 19,41 minutes et le nombre de pages vues par session est de 24 pages.

Studio web

Lancée lors de «La Voix Junior» à l’automne dernier, «La Voix» a repris l’idée d’avoir un studio web qui est un lieu plus informel où les candidats viennent discuter avec Valérie Chevalier, l’animatrice web de l’émission. «On reste dans le prolongement de ce qui a été fait avec Valérie Chevalier. On est présent à plusieurs niveaux sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, You Tube et le site web avec des résultats très intéressants.» «La Voix» reste en effet le sujet principal des conversations sur Twitter, les dimanches soirs, malgré la compétition des Oscars, des Grammys, ou des évènements d’actualité plus tragique comme l’attentat de Québec. «Malgré tout le bruit qui peut se faire ailleurs, c’est le fun de voir qu’en cinquième saison, les gens sont toujours alertes et allumés par «La Voix».»

Capsules exclusives

Les capsules «La Voix et la guitare» étaient diffusées sur le site web, les années précédentes, et connaissaient un gros succès. Cette saison, elles vont être remplacées par un nouveau concept qui va s’appeler «Le chant de l’équipe». «On va sortir quatre clips évènement, au début des directs, a dévoilé Émilie Fournier. Les six candidats de chaque équipe qui vont aller au direct vont être entourés des musiciens de David Laflèche pour un gros party musical acoustique. Les clips pourront être visionnés uniquement sur le site web de l’émission. On va tourner ça dans un studio, à l’extérieur de «La Voix». Je ne peux rien dévoiler, mais je peux juste vous dire que ça va être beau et que ça va sonner super bien.»

Des chiffres éloquents sur le web *

Site Lavoix.ca : 1,4 million de pages vues

Nombre d’abonnés Facebook : 372 905

Nombre d’utilisateurs engagés Facebook : 1 744 721

Vidéos vues sur Facebook : 5 314 998

Nombre d’abonnés Twitter : 131 053

Portée #LaVoixTVA : 1 808 672

Nombre d’abonnés Instagram : 60 430

Visionnements vidéos depuis le début de la saison : 3 012 360

Minutes visionnées depuis le début de la saison : 4 673 845

La vidéo la plus vue de la saison 5 : L’audition à l’aveugle de Louis-Paul Garneau : 508 000 visionnements

Le hashtag #LaVoixTVA se hisse dans le palmarès des sujets les plus discutés au Canada, à Montréal et à Québec tous les dimanches soirs. Hier, nous étions numéro 1 partout.

Les deux vidéos les plus vues depuis la première saison:

- l’audition à l’aveugle de Simon Morin : 4,3 millions de visionnements

- l’audition à l’aveugle de Travis Cormier : 4,1 millions de visionnements

* Ces statistiques résument la période d’activité du 12 février au 6 mars 2017