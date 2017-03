Les pompiers combattent un incendie par un froid polaire

Par un froid polaire, les pompiers ont combattu un incendie dans un immeuble à condos de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, tôt samedi.

Les flammes ont pris naissance vers 4h45 au dernier étage d’un immeuble de la rue Jacques-Lavigne. En tout, une cinquantaine de pompiers de huit casernes différentes ont été mobilisés pour combattre le brasier.

Selon le chef aux opérations du service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse, Mathieu Lacombe, il faisait -35 °C avec le refroidissement éolien, au petit matin.

«Ce n’est vraiment pas évident pour nos pompiers, a-t-il expliqué en entrevue avec TVA Nouvelles. On a fait appel rapidement à des pompiers supplémentaires. On travaille un peu plus sécuritairement, étant donné que le sol est extrêmement glacé. On s’assure de faire des écoulements d’eau avec nos boyaux, parce que tout gèle instantanément.»

Une trentaine de personnes ont été évacuées dans un froid polaire. Deux résidents ont été incommodés par la fumée.

Les unités touchées par les flammes ont été lourdement endommagées.

En début de journée samedi, l’incendie était maîtrisé, mais les pompiers cherchaient toujours de possibles foyers d’incendie.