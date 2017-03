Rentrée montréalaise électrisante d’Alex Nevsky

Alex Nevsky nous a embarqués sans peine dans ses «Eldorados» samedi, tandis que lui et son troisième album paru l’automne dernier tenaient l’affiche du Métropolis en clôture de Montréal en lumière.

Il y avait de l’électricité dans l’air, et qui n’émanait pas seulement des synthétiseurs. Le courant a passé entre notre hôte et ses fans dès son entrée en scène, entouré de ses quatre musiciens.

Après deux premières parties assurées tour à tour par Laurence Nerbonne et la Néo-Écossaise Ria Mae, «La beauté» et «Le lit des possibles» ont donné le ton. Mais c’est surtout «Le cœur assez gros», qui a servi de bougie d’allumage. «Donc vous êtes là et vous m’aimez», a-t-il dit avant de solliciter l’aide de l’assistance, non sans une pointe d’autodérision, pour l’aider à en reproduire les oh-oh-oh.

Puis nos lunettes rose bonbon se sont teintées d’une tout autre couleur du cercle chromatique. Les plus sérieuses «L’enfer c’est les autres», «J’aurai des mains» et «Tuer le désir» ont décéléré la cadence sans pour autant détourner l’attention, maintenant rivée sur les textes et l’interprétation très sentie du dandy dont on ne voyait que le contour à travers du seul projecteur alors braqué sur lui.

Si Alex Nevsky se distingue par ses refrains accrocheurs et onomatopéiques, il est aussi capable de nous remuer dans un tout autre registre. La déchirante «Jeter un sort», une ballade enregistrée en duo avec Cœur de pirate très bien relayée ici par Laurence Lafond-Beaulne de Milk & Bone, en est un exemple concluant. On s’en est délecté franchement avant que l’amour ne reprenne ses droits sur «Le jeu des sentiments».

«Fanny» et «La bête lumineuse», amorcées par des tapements de mains dans l’assistance, ont remis le feu aux poudres.

«Polaroid» et «Les coloriés» venaient de griser la foule au moment d’écrire ces lignes, juste avant que la très contagieuse «On leur a fait croire» ne vienne boucler la soirée.

Locomotive

«La Voix Junior» a-t-elle servi de locomotive à une salle comble? Disons simplement que le coach gagnant de la première mouture n’a eu aucun mal à réunir quelque 2000 spectateurs dont plusieurs connaissaient les chansons par coeur.

Né dans le sillage d’«Himalaya mon amour», ce premier tour de chant en vedette du Métropolis n’en était que plus complet. Alex Nevsky a facilement tiré son épingle du jeu tellement il y a pris plaisir. Et à en juger les clameurs spontanées et répétées, son succès est aussi bien confirmé que mérité.