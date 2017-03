Un record de froid vieux de 45 ans battu à Québec

Dame Nature n’avait visiblement pas reçu le mémo disant que le printemps approche à grands pas puisqu’un important front froid a complètement frigorifié la province tout entière samedi, faisant tomber au passage un record vieux de 45 ans dans la région de Québec.

Le record de froid pour un 11 mars à Québec est tombé peu après 6 h samedi matin alors que le mercure a atteint -24,4 °C à la station de l’Aéroport Jean-Lesage. L’ancienne marque, établie en 1972, était quant à elle de -23,9 °C précise Denis Thibodeau d’Environnement Canada.

«C’est un tout petit demi-degré de moins, mais c’est un record battu. Québec est le seul endroit où un record est tombé, mais c’était vraiment froid partout en province. Toutes les autres villes principales tournaient à moins de deux degrés de leur marque respective», explique le météorologue.

Froid partout

En fait, le thermomètre variait entre -20 °C et -27 °C en province lors des pointes de froid enregistrées. C’est à Saguenay et à Val-d’Or que les températures les plus froides ont été observées dans les principales villes alors que le mercure est descendu sous la barre des -27 °C. Avec le refroidissement éolien, les températures ressenties allaient jusqu’à -40 °C à certains endroits, de quoi refroidir les ardeurs des plus courageux passionnés de sports d’hiver.

Ce froid a été causé par un anticyclone qui a frappé l’ouest des Grands Lacs et qui a laissé complètement à découvert les régions de l’est à partir de l’Ontario. «On est donc frappé directement par une circulation qui vient de l’Arctique et il n’y a rien pour bloquer ça», indique Denis Thibodeau.

Retour à la normale

La bonne nouvelle est toutefois que le passage de ce front froid, qui coïncide avec le changement d’heure, sera de très courte durée. Le mercure devrait même retrouver son chemin vers les normales de saison dans les prochaines heures. «Dès dimanche, ça remonte et vers mercredi on devrait rattraper les normales de saison qui sont entre -1°C et -11°C à ce temps-ci de l’année», affirme l’expert.

On ne doit donc pas s’inquiéter pour le printemps qui arrivera dans moins de dix jours, les températures iront effectivement en s’adoucissant. M. Thibodeau n’écarte toutefois pas la possibilité d’une dernière bonne bordée de neige d’ici les beaux jours. «Des surprises ne sont jamais impossibles», rappelle-t-il, même si rien n’est prévu pour les prochains jours.

Les températures les plus froides ressenties ce samedi

• Saguenay -40 °C

• Québec -38 °C

• Sherbrooke -38 °C

• Rimouski -37 °C

• Val d’Or -35 °C

• Drummondville -35 °C

• Montréal -31 °C