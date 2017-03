Un week-end de froid polaire au Québec

Une masse d’air polaire s’installe sur l’ensemble de la province, accompagnée de vents qui feront de samedi la journée la plus froide de la semaine. Des avertissements de froid extrême ont été émis dans plusieurs régions du Québec.

La journée de samedi sera plus froide de la semaine, avec des ressentis matinaux qui descendront localement autour de -35, surtout en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des records de froid sont à surveiller dans plusieurs villes. Les vents soutenus contribueront à faire chuter les températures ressenties.

Environnement Canada conseille à la population de s’«habiller chaudement» et de se couvrir pour éviter les engelures qui peuvent se développer «en quelques minutes» sur une peau exposée au refroidissement éolien.

Des températures de -20°C, de -24°C et de -30°C ont été enregistrées au cours de la nuit à Montréal, à Québec et en Abitibi.

Le beau temps dominera le week-end. Le ciel sera variable à nuageux avec éclaircies partout samedi avec une possibilité d'avoir quelques flocons pour l'est de la province. Dimanche, le nord-ouest et le sud seront sous le soleil alors que le centre et l'est verront plus de nuages avec de la faible neige intermittente.

Lundi, le beau temps s'installe pour la journée partout dans la province. Mardi, le sud va connaître un ennuagement avec des averses de neige possibles en soirée. Les autres secteurs resteront sous le soleil.