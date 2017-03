Comment éviter les fraudes sur internet ?

On peut se faire frauder de toutes les manières. Ça peut être la fraude des grands-parents qui vise les personnes âgées en jouant sur leur empathie envers leurs petits enfants ou bien des fraudes sur vos cartes de crédit ou de débit.

Il ne semble pas y avoir de limite à l’imagination des fraudeurs, et ils n’ont aucune pitié. Il faut dire que des sommes colossales sont en jeu: on évalue la valeur de la fraude mondiale à 300 milliards de dollars!

Sans vouloir vous faire peur, l’ordinateur qui est sur votre table, c’est aussi une porte ouverte pour les fraudeurs, dans vos affaires, et ça vaut aussi de nos jours pour votre téléphone intelligent.

Première règle, à l’intention des parents; intéressez-vous aux sites qu’affectionnent vos enfants. Regardez ce qu’ils font, où ils naviguent et évaluez le degré de dangerosité des sites concernés.

Avant toute chose, vérifiez le plus possible la probité de l’expéditeur. Plusieurs fabricants d’utilitaires fournissent aussi des antivirus, mais rappelez-vous qu’il n’y a pas de garantie absolue sur rien.

Toutefois encore aujourd’hui les antivirus ont leurs raisons d’être et constituent une barrière supplémentaire pour vous protéger vous et vos biens.

Un envoi courriel prétend avoir des informations vous concernant ou bien vous flatte dans le sens du poil? Dites-vous bien que c’est là une autre stratégie souvent utilisée par les malfaiteurs. Soyez sur vos gardes.

De nos jours, selon Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, on s’en va vers le «malware», le logiciel malveillant, plus actif que les anciens virus.

Et dites-vous bien que tous les ordinateurs doivent être protégés, car ils sont tous vulnérables.

Des jeux pas toujours amusants

Sur le plan du divertissement, on note deux catégories distinctes : les jeux en ligne et les jeux installés.

En ce qui concerne les jeux en ligne, il est primordial de connaître la réputation de l’hébergeur du jeu que vous vous apprêtez à télécharger sur votre appareil.

Quant au jeu installé, il présente moins de risques dans la mesure où la plate-forme de support de jeu veille au grain elle aussi.

La question clé maintenant : à quelle fréquence faut-il changer nos mots de passe ?

La fréquence dans le milieu des affaires est de six semaines à trois mois. Pour un particulier on recommande des modifications au moins deux fois par année. Il faut aussi choisir des mots de passe complexes, comprenant lettres, chiffres et autres caractères typographiques.

Finalement, que penser des achats sur internet? «C’est aussi sécuritaire que vos achats dans des magasins conventionnels», nous dit notre spécialiste.

Un dernier conseil : si vos remarquez que votre ordinateur fonctionne au ralenti c’est peut-être qu’il est infecté. Il mérite alors un petit nettoyage pour le rafraîchir.