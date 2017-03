Connaître les impacts sur l'environnement de nos choix de consommation

Une réforme du secteur du transport de marchandises est incontournable pour la croissance de l’industrie et l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de changements économiques importants, selon une étude publiée ce lundi par le Conseil du patronat du Québec.

Selon le document de 72 pages issu des réflexions d’un groupe important d’entreprises, d’organisations et d’experts du secteur réunis l’été dernier à l’invitation du CPQ, «au cours des prochaines années, la mondialisation et l’accroissement des flux commerciaux, combinés notamment à l’augmentation de la population et la modification des pratiques de consommation, continueront de pousser vers le haut la demande pour les marchandises et les biens de consommation».

Actuellement, le transport des marchandises génère 40 % de toutes les émissions de GES du secteur des transports au Québec et cette proportion est appelée à augmenter d’année en année.

Dans l’étude du CPQ, 25 recommandations sont mentionnées pour assurer la croissance du secteur tout en lui permettant de respecter les objectifs environnementaux.

Une des recommandations touche le grand public et ses habitudes de consommation. Les acteurs de l’industrie voudraient que «le gouvernement du Québec appuie financièrement la mise sur pied d’une campagne grand public visant à mieux informer, sensibiliser et éduquer les citoyens sur les impacts de leurs décisions de consommation sur l’augmentation du transport et les émissions de GES, et ce, dans un contexte de valorisation du transport des marchandises».

Avec l’activité économique et les habitudes de consommation qui se transforment, «l’entreposage diminue, tandis qu’augmente la demande pour des livraisons plus fréquentes, plus rapides et acheminées directement à domicile», peut-on lire dans l’étude.

Alors que les émissions de GES doivent être réduites et face à ces changements, plusieurs facteurs liés à l’industrie du transport de marchandises doivent être pris en compte et revus, comme l’emplacement de pôles logistiques dans les zones les plus stratégiques assurant, notamment, l’intermodalité.

Parmi les autres facteurs faisant l’objet de recommandations dans l’étude dont plusieurs sont adressées aux gouvernements fédéral, provincial et municipaux, figurent l’harmonisation et la révision de différentes réglementations, la compensation des coûts supplémentaires pour les solutions moins polluantes et la prévision d’investissements dans l’amélioration des infrastructures de transport.