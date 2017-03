Des citoyens «pris en otage»

Des résidents de l’île Bizard déplorent être pris sur leur île lorsque le seul lien les reliant à Montréal est bloqué.

Dimanche, un accident mortel survenu sur le pont a forcé les agents du Service de police de la Ville de Montréal à fermer les voies aux fins d’enquête. Ainsi, personne ne pouvait entrer ou sortir de l’île en auto. Les trottoirs étaient toutefois accessibles.

Les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles disent comprendre cette situation de force majeure, mais sont tout de même mécontents.

«Ce n’est pas drôle d’être pris en otage comme ça. Ça fait partie de la réalité de l’île Bizard», déplore une femme.

«Mon garçon avait une partie de hockey à l’aréna de Pierrefonds, qui est juste de l’autre côté, raconte un résident de l’île. On a traversé [à pied]. Ça nous a pris une petite demi-heure, et on s’est rendu compte que le match avait été annulé.»

Nouveau pont

L’été, il est possible d’utiliser le traversier pour sortir ou entrer sur l’île. Mais en hiver, mis à part le pont Jacques-Bizard, il n’y a pas d’autre moyen.

Le maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Normand Marinacci, s’est rendu aux abords du pont dimanche matin. Il indique qu’un projet de nouveau pont est en développement et pourrait se concrétiser en 2020.

«À gauche du pont [actuel], il va y avoir un autre pont, avec quatre voies, explique-t-il, en entrevue avec TVA Nouvelles. On va conserver ce pont-ci pour des situations d’urgence. S’il y arrivait quelque chose sur le nouveau pont, comme il est arrivé aujourd’hui, on pourrait utiliser ce vieux pont pour les véhicules.»