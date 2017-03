Intersection meurtrière à Saint-Hilarion: le maire exige des changements

L'identité du couple de Québec qui a péri, hier matin, dans une collision avec une remorqueuse dans Charlevoix est maintenant connue : il s’agit de René Fiset, 60 ans, et Manon Fortier, 50 ans.

La mort du couple de Québec a fait réagir le maire de Saint-Hilarion, parce qu'il demandait depuis longtemps des correctifs à l'intersection du chemin Cartier et du 1er Rang.

«Il y a des délais et on trouve toujours ça trop long quand il y a des morts», a déclaré Renald Marier.

Il s'est présenté pour mettre de la pression à la conférence de presse du ministère des Transports sur les travaux routiers à effectuer dans la région.

Quand ils arrivent à cette intersection, les automobilistes omettent de faire l'arrêt obligatoire. C'est d'ailleurs l'hypothèse que les policiers ont retenue pour expliquer l'accident de samedi matin.

«Ça appartient au réseau municipal et le ministère a annoncé la semaine dernière qu'on s'en va vers une solution, a dit François Blais, ministre responsable de la Capitale-Nationale. Malheureusement un événement tragique s'est produit.»

«On parle d'un carrefour giratoire, clignotant, expropriation, a ajouté Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré. Il reste à déposer un dossier qui sera évalué en termes de coût.»

Le maire avait fait une demande au ministère il y a plus d'un an et demi. En décembre 2015, une femme dans la quarantaine a perdu la vie au même endroit.

Il semble que cette fois le ministère répond présent.