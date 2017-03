«J’aimerais qu’Hydro-Québec ait un sentiment d’urgence»

Un promoteur en construction de Saint-Jean-sur-Richelieu se dit exaspéré par la bureaucratie d’Hydro-Québec.

Plus d’un an après l’achèvement de la dernière phase d’un projet résidentiel, 19 maisons ne sont toujours pas raccordées au réseau de façon permanente.

Sur place, on peut voir des poteaux temporaires alors que le projet initial avait prévu la construction d’un réseau permanent souterrain.

Quartier cossu

Ces retards de la société d’État ont entraînés des frais supplémentaires importants pour le promoteur Réjean Roy.

«On a eu le temps de faire 19 maisons depuis qu’on a des échanges avec Hydro-Québec. On aimerait qu’Hydro-Québec ait un sentiment d’urgence, qu’ils viennent raccorder ça rapidement.»

TVA Nouvelles a vu les échanges de couriels de ses démêlées avec Hydro-Québec. Les premiers échanges remontent à février 2016, il y a treize mois.

Réjean Roy doit affronter la grogne de ses clients «des acheteurs ont emménagé il y a plus de huit mois, ils sont mécontents de la situation et on les comprend.»

Pour plusieurs, impossible de compléter leur maison toujours en chantier «Il y a des acheteurs qui craignent des surcharges et qui retardent leurs travaux d’aménagement.»

Jusqu’ici Hydro-Québec donne peu d’explications au promoteur «Ils nous disent encore qu’ils sont dans les délais, qu’il y a un délai de 40 jours une fois les travaux complétés»

Mais pour Réjean Roy aucune explication qui ne ne tient pasla route «C’est inacceptable vous avez vu les échanges de couriels ça fait plus de 15 mois»

«Un petit projet comme ça, c’est pas la Baie James ici.»