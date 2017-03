Steven Blaney veut protéger le prix du lait

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur Steven Blaney dénonce les propositions de son adversaire Maxime Bernier qui, selon lui, veut imposer une «taxe de 17 % sur le lait».

C’est en brandissant une pinte de lait dans un supermarché du quartier Saint-Sauveur, à Québec, dimanche, que le député conservateur de Lévis a annoncé son opposition aux mesures de M. Bernier. «Il faut préserver la gestion de l’offre. Je me place dans la peau du consommateur et je veux éviter qu’ils paient 17 % de plus pour leur lait», a fait savoir M. Blaney, aux côtés de Denis Tremblay, président de l’entreprise Publilait, qui regroupe une trentaine de supermarchés.

Dans un courriel envoyé aux membres le 9 mars dernier, M. Bernier précise qu’il veut suivre le modèle australien, réduire les tarifs et «percevoir des prélèvements pour rembourser les quotas des agriculteurs». M. Blaney estime que ces «prélèvements» se traduiraient par une taxe de 17 %, puisqu’il faudrait racheter les quotas canadiens, estimés à près de 30 milliards $.

M. Blaney mentionnait qu’en Australie, le prix du lait a connu une forte hausse, supérieure à l’inflation, tout comme le prix du fromage et du beurre. «On a assisté à un effondrement du nombre de fermes familiales et une mainmise des cartels internationaux sur les transformateurs australiens, qui sont actuellement possédés par des intérêts étrangers», a-t-il précisé.

Deltell appuie O’Toole

Par ailleurs, M. Blaney n’a pas voulu s’avancer sur le choix du député de Louis-Saint-Laurent Gérard Deltell, d’appuyer la candidature d’Erin O’Toole. «Je pense qu’on a d’excellentes candidatures au Québec. Je fais confiance aux membres du Québec et à l’ensemble du parti pour choisir la meilleure personne qui va affronter le premier ministre», s’est-il contenté de répondre.

Steven Blaney en a aussi profité, dimanche, pour lancer officiellement sa tournée canadienne, avant l’élection du prochain chef, qui aura lieu le 27 mai prochain.