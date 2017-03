Un premier débat officiel pour les candidats à la direction du NPD

Les quatre candidats à la direction du NPD, Peter Julian, Charlie Angus, Guy Caron et Niki Ashton, se sont retrouvés dimanche, à Ottawa, pour un premier débat officiel.

Devant une salle de 500 militants, les quatre candidats ont été appelés à se prononcer, dans les deux langues officielles, sur divers sujets. Une douzaine de questions, formulées par des Canadiens de partout au pays, leur ont été posées par deux modératrices.

Les quatre candidats se sont rejoints sur plusieurs questions, notamment sur la nécessité de combattre les inégalités économiques grandissantes et les changements climatiques, tout en stimulant l’emploi au Canada. Ils ont également reconnu l’importance d’établir de meilleures relations avec les autochtones et de renouveler le parti à la suite de la débâcle électorale de 2015. Chacun d’entre eux a également eu la chance de présenter certaines de ses priorités.

Seule candidate féminine, la députée manitobaine Niki Ashton, a vertement critiqué l’ALÉNA et les politiques néo-libérales poursuivies par les autres partis canadiens. La porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d’œuvre souhaite d’ailleurs renverser l’agenda néo-libéral grâce à la régulation, la nationalisation et la valorisation du secteur public dont elle voudrait accroître le poids dans l’économie canadienne.

Moins à l’aise en français que ses rivaux, Charlie Angus s’est toutefois distingué par son aisance et son sens de l’humour. Le député de Timmins-Baie-James a d’ailleurs promis qu’il ramènerait le «fun» dans son parti s’il en devenait le chef. M. Angus a surtout insisté sur l’importance de renouveler et de moderniser le NPD en reconnectant avec les Canadiens. Il a également affirmé que l’avenir du parti passerait par le Québec, où son appui s’est effrité aux dernières élections.

De son côté, le Québécois Guy Caron compte s’attaquer aux inégalités économiques en établissant un revenu de base qui permettra à tous les citoyens canadiens de participer à la société. Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, porte-parole en finances pour le NPD, souhaiterait également réformer l’ALÉNA notamment en encadrant le commerce équitable, et en instaurant un principe de réciprocité.

Enfin, Peter Julian a répété son opposition au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada et celui de Kinder Morgan dans l’ouest du pays. Le député fédéral de New Westminster-Burnaby, un vétéran du NPD qui a vécu plusieurs années au Québec, souhaite investir dans les énergies renouvelables, l’industrie du savoir et le secteur manufacturier canadien pour stimuler l’économie et le marché de l’emploi canadiens.