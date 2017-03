Accès par l’extérieur obligatoire pour les grands événements

Le froid a saisi des partisans de l'Impact de Montréal samedi soir qui pour la première fois depuis près de 40 ans n’ont pu passer du métro Pie-IX au Stade olympique par le couloir souterrain prévu à cet effet.

«Ça n’avait pas de sens, on nous a dirigés vers l’extérieur pour traverser l’Esplanade puis se faire fouiller dehors», raconte Érick Ouellet qui était venu voir le match avec son fils de 8 ans. «Les enfants n’étaient pas habillés en conséquence, normalement, on passe via le passage qui a été fait pour ça», rappelle-t-il.

Pour la première fois samedi, le Parc olympique de Montréal mettait en œuvre sa nouvelle politique d’accès via l’extérieur, un accès plus «rapide et plus efficace». Sauf que dehors, la température avoisinait les –15 degrés Celsius, lorsqu’environ 40 % des 35 473 spectateurs venus en métro, selon le Parc olympique, ont été guidés vers l’extérieur. Soulignons que la majorité des stationnements donnant directement à la rotonde, les personnes venant en voiture n'avaient donc pas à ressortir. La dernière fois que ce corridor, la rotonde, a été fermé, c'était en 1978, lors d'un match opposant les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto.

«On nous dit de venir en métro pour que finalement on soit dans le froid, car même juste 5 à 10 minutes dehors à cette température, c’est très froid», surenchérit Patrick Bouchard, un partisan. Quatre fois plus de points de fouilles

Au Parc olympique, on rappelle que cette mesure, annoncée fin février, a permis de faire passer le nombre de corridors de fouille, de 37 à 128. L'administration avait d'ailleurs informé les clients du Stade par courriel et par les réseaux sociaux.

«Effectivement, samedi, il faisait froid, un froid à en perdre les doigts, mais l’avantage c’est qu’il y a eu zéro attente, fait valoir Cédric Essiminy, conseiller en relations publiques au Parc olympique, rappelant que lors d’évènement majeur, le temps d’attente pouvait atteindre 30 à 40 minutes. Ce qu’on voulait faire c’est augmenter la vitesse d’entrée et à ce niveau-là c’est une réussite.»

Au Centre Bell, les fouilles pour les usagers du transport en commun qui viennent des stations de métro Bonaventure ou Lucien-L'Allier se déroulent à l’intérieur, confirme une porte-parole d’Evenko. «Le Stade, c'est 60 000 personnes, c'est trois fois plus que le Centre Bell, ce n’est pas la même échelle, pas le même genre de fouille», rétorque M. Essiminy.

Une bonne décision

Selon des experts, le Parc olympique a opté pour la bonne décision, autant pour la gestion que la sécurité de la foule.

«Faire une évacuation dans un endroit clos cause des difficultés à cause du mouvement de foule, rappelle Claude Sarrazin, de la firme de sécurité Sirco. On est obligé d’optimiser les plans de sécurité et le confort des gens vient en deuxième.»

Un point de vue partagé par Jean-François Ahern, consultant chez Modus Operandi Logistiques. «Pour ce genre d’événement, la meilleure affaire à faire est que ça rentre le plus vite possible, pour ne pas créer de foule compacte, car s’il y a une urgence, ça devient problématique.»

Cette mesure d’accès vise uniquement les événements à grand déploiement, comme les prochains matchs de baseball qui se tiendront les 31 mars et 1er avril prochains. Rappelons que le couloir souterrain rouvre au sortir de la soirée, afin de permettre aux spectateurs de regagner le métro.