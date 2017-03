BMR a 50 ans grâce à son modèle d’affaires, dit son PDG

Le Groupe BMR fête ses 50 ans d’existence cette année. Le PDG de l’entreprise québécoise attribue cette longévité à son modèle d’affaires centré sur les besoins des régions, notamment ceux des producteurs agricoles.

«Notre modèle d’affaires fait que ce sont des entrepreneurs présents dans leur région, qui sont dans leur magasin, qui sont impliqués chez eux, ce qui fait qu’on est toujours là après 50 ans», a déclaré Pascal Houle, PDG de BMR, lors d'une entrevue avec Pierre Bruneau dans le cadre du segment «Carte d’affaires», dans le TVA Nouvelles 12h ce lundi.

Fondé en 1967, Groupe BMR, est une filiale de La Coop fédérée qui regroupe 350 centres de rénovations et quincailleries au Québec, ainsi qu’en Ontario, dans les provinces maritimes et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ventes au détail de l’entreprise sont évaluées à 1,7 milliard $ par année et 8000 personnes travaillent dans ses magasins.

Une très grande partie des fournisseurs de BMR sont québécois.

«Soixante-quinze pour cent des volumes qui sont transigés chez BMR, on fait affaire avec des fournisseurs québécois», a dit M. Houle.

BMR, ça signifie bois, matériaux et rénovation, et cette dernière activité est d'une importance majeure pour l'entreprise.

«Les gens rénovent de plus en plus, le parc immobilier vieilli, les gens sont intéressés de rénover; alors, pour nous, c’est intéressant. On est très, très présents en rénovation», a expliqué M. Houle.

Il reconnait que le marché dans son secteur est en période de consolidation et qu'il faut tenir compte de la présence de gros joueurs nord-américains.

BMR entend faire face à la compétition en conservant son modèle d’affaires.

«Nos propriétaires sont des producteurs agricoles, c’est ce qui nous différencie de nos compétiteurs», a dit M. Houle.

Il a déploré que, souvent, les PME disparaissaient après 20 ans d’activités et, dans cette perspective, il s’est félicité de la longévité de BMR.

«Alors, 50 ans, c’est une fierté», a lancé le PDG.