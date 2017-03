Des adieux à Luc Cousineau à Montréal

Les parents et amis du regretté Luc Cousineau pourront lui faire leurs adieux, les 21 et 22 mars prochain, à Montréal.

La famille de l’auteur-compositeur-interprète, emporté par la sclérose latérale amyotrophique le 6 mars, accueillera d’abord les gens au Complexe Alfred Dallaire Memoria, dans l’arrondissement Outremont, le 21 mars en après-midi et en soirée, avant de faire de même le lendemain en matinée.

Suivront, le 22 mars en début d’après-midi, les funérailles de l’artiste à l’Église St-Viateur d’Outremont.

Pendant sa carrière de plus de 50 ans, Luc Cousineau a proposé de nombreux disques et signé plus de 200 chansons.

L’auteur du succès «Vivre en amour» laisse dans le deuil moult membres de sa famille, dont sa femme et ses deux filles.