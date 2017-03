Des chanteuses de talent à «La Voix»

La dernière ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix» a surtout mis en valeur des talents féminins incroyables.

Originaire d’Alberta, Karimah a voulu participer à «La Voix», parce qu’il n’y a pas de concours aussi prestigieux dans le reste du Canada. «Le Québec a une industrie musicale très vivante. Pour moi, c’est l’occasion de faire de la télévision, d’avoir une plus grande visibilité et j’espère que ça va me donner accès à un tout autre monde.»

Avec sa voix chaude et profonde, Karimah espère aussi voir des portes s’ouvrir afin de mener une carrière potentielle chez nous. Anglophone de naissance, elle a décidé d’apprendre le français et même d’écrire des chansons dans la langue de molière.

«Quand j’ai commencé à faire de la musique en français, j’ai fait beaucoup de recherches sur les artistes québécois. J’ai donc écouté ce que les coachs de «La Voix» faisaient. Quand j’ai trouvé Pierre Lapointe, j’étais très contente. Je connais sa musique un peu plus que celle des autres.»

C’était inévitable qu’en se retournant, Pierre allait être son coach. «Je suis très contente, car j’ai pu faire une prestation qui a été vu par beaucoup de monde. Maintenant, je vois le reste des étapes comme une possibilité de travailler, d’apprendre et de pousser mes limites. Je suis ouverte à faire des choses que je n’ai jamais faites. On verra où ça va me mener.»

Rebecca Noelle, 31 ans, Ottawa (Ontario)

Anglophone, Rebecca Noelle vit tout proche du Québec, mais elle sait qu’il y a une séparation entre le milieu de la musique chez nous et celui dans le reste du Canada. «J’aimerais bien pouvoir travailler des deux côtés. Il y a quelques années, j’ai fait une tournée avec David Gogo à travers le Québec.

J’ai senti que le public était très enthousiaste et très sensible à la musique. J’avais donc envie de le connaître davantage.» La musique était quelque chose de très important dans la famille de Rebecca, son grand-père maternel était d’ailleurs musicien de jazz.

«Il accompagnait des chanteurs américains et il était toujours en tournée. Ma mère a grandi dans une famille où tout le monde jouait de la musique. Moi, j’ai commencé à chanter à l’âge de cinq ans. Mon père, militaire, était fasciné par le milieu de la musique. Il m’a beaucoup encouragé à me lancer là-dedans, alors que ma mère avait une vision plus réaliste.»

Rebecca a choisi de rejoindre l’équipe de Pierre, car elle aime sa musique. «C’est un artiste incroyable. Sa musique sort de l’ordinaire. Il aime expérimenter des choses et il ne se prend pas au sérieux.»

Cindy Daniel, 30 ans, Montréal

Depuis plusieurs années, Cindy Daniel hésitait à participer aux auditions de «La Voix». «C’est presque un suicide artistique si tu te rends aux auditions à l’aveugle et qu’aucun coach ne se retourne. C’est pas mal dangereux, mais j‘ai pris mon courage à deux mains.»

Elle a parlé auparavant avec Mario Pelchat, qui a longtemps été son producteur. «J’étais hésitante lorsque je l’ai appelé pour lui parler de mon projet de faire les auditions, mais il m’a encouragé. On a pesé les pour et les contre ensemble. Mario veut juste que ma carrière aille bien.»

Étrangement, Cindy était assez sereine en montant sur scène pour son audition à l’aveugle. «Le stress m’est bizarrement tombé dessus au moment où Marc s’est retourné. Je connais Marc, Isabelle et Éric. J’ai donc eu un gros moment de stress à partir du moment où les chaises se sont tournées.

Ce qui m’a vraiment fait plaisir, c’est qu’ils ne se sont pas retournés parce qu’ils ont reconnu ma voix.» Elle a choisi de rejoindre l’équipe d’Éric en souhaitant que le public puisse découvrir une facette plus rock de sa personnalité. «Mon but n’est pas nécessairement de gagner, mais d’aller le plus loin possible et montrer au public que je suis encore là.»