Des chiens pour faire peur aux outardes

Les mesures afin d’éloigner les bernaches du lac Davignon au Centre de la nature de Cowansville, seront encore plus resserrées cette année, et ce afin de préserver la qualité de l’eau et de la plage.

En raison des nombreuses outardes, la plage, mais aussi la qualité de l’eau du lac Davignon, étaient mis à mal, en raison de fientes laissées par les oiseaux.

Des chiens seront donc utilisés pour effaroucher et seront lâchés chaque matin afin de forcer les oiseaux à s’envoler.

Le projet pilote sera mené par la SPA des Cantons.

D’autres mesures seront également mises en place, dont la stérilisation des œufs des bernaches.

Des filets seront également installés afin d’empêcher les oiseaux d’avoir accès à la place et l’eau. On laissera également l’herbe plus longue, car les bernaches préfèrent le gazon fraichement coupé.

Les mesures seront mises en place dès le printemps.