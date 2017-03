Ed Sheeran jouera dans «Game of Thrones»

Ed Sheeran va jouer dans la nouvelle saison de Game of Thrones.

Le créateur de la série, David Benioff, a révélé ce gros coup en matière de casting lors d’une discussion en comité réduit, au festival South by Southwest, au Texas, dimanche. Il a expliqué que cela faisait des années qu’il essayait de trouver un petit rôle pour le chanteur, grand admirateur de la série médiévale et fantastique, et cela aura finalement lieu pendant cette septième saison.

«Depuis des années, on essaie d’avoir Ed Sheeran dans la série pour surprendre Maisie (Williams, l’une des actrices principales), et cette année, on a finalement réussi», a déclaré M. Benioff. Maisie Williams, modératrice de l’échange avec une autre actrice de la série, Sophie Turner, était très enthousiaste à l’idée qu’Ed Sheeran joue dans la série, car c’est une grande admiratrice du chanteur.

Dans la nouvelle saison, on retrouvera également Jim Broadbent dans un rôle récurrent.

Ed Sheeran ne sera pas le premier musicien britannique à jouer dans la série. Will Champion, de Coldplay, et Gary Lightbody, de Snow Patrol, y ont déjà interprété de petits rôles. La septième saison de Game of Thrones sera diffusée cet été.

L’annonce de la présence d’Ed Sheeran au générique de la série vient ponctuer un week-end couronné de succès pour le chanteur. Son nouvel album, Divide, est à la tête des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis.