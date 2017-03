EXCLUSIF | Nouvelle gamme de produits pour Cascades

L'entreprise Cascades veut révolutionner l'industrie du papier hygiénique et d'essuie-tout, a appris TVA Nouvelles.

Le fleuron québécois présentera mardi une nouvelle gamme de produits tout aussi écologiques, mais «plus doux et performants».

L'annonce se fera à Candiac par le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, et le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, Jean Jobin qui dévoileront la campagne publicitaire et l’image de marque des produits.

Cascades fabrique, transforme et commercialise des produits d’emballage et papier conçus à partir de fibres recyclées.

Les nouveaux produits remplaceront progressivement ceux existants sur les tablettes des magasins. Ils seront tout aussi écologiques, mais de qualité «supérieure».

L’entreprise, qui a été fondée en 1964, à Kingsey Falls, emploie 11 000 personnes au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe.