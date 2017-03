EXCLUSIF | Offensive d'Ottawa pour trouver des appuis aux États-Unis

Le gouvernement Trudeau lance une vaste offensive politique et économique aux États-Unis avant la renégociation de l’ALENA.

TVA Nouvelles a appris qu’une quinzaine de ministres seront déployés dans 11 États américains d’ici la fin mai.

Ces ministres auront pour mission de convaincre ou d’influencer les membres du congrès, les gens d’affaires américains et l’entourage du président Trump.

Le gouvernement Trudeau rappelle depuis des mois que le Canada est le premier client en importance des États-Unis. Les économies canadienne et américaine sont intégrées. Les échanges s’élèvent à 2 milliards et demi de dollars par jour. Le gouvernement refuse que le poids économique du Canada passe sous silence.

Pour convaincre les Américains de l’importance de la relation, le bureau du premier ministre a ciblé les 11 États, dont le Wisconsin, l’Indiana et le Kentucky, qui sont ceux des républicains Paul Ryan, Mike Pence et Mitch McConnell.

Le Michigan, l’Ohio, la Pennsylvanie, l’Iowa et New York recevront aussi la visite des ministres, car le Canada est leur principal client.

Le Texas et la Californie, qui exportent pour des dizaines de milliards au Canada, ont également été identifiés.

Même chose pour la Floride, endroit de prédilection des touristes canadiens.

Si les ministres du gouvernement se sont déjà entretenus avec leur homologue américain et tentent de tisser des liens solides, le bureau du premier ministre considère qu’il faut aller plus loin. Des consultations des gens d’affaires canadiens et la recommandation de l’ancien premier ministre Brian Mulroney l’ont incité à mettre l’opération en place.

De passage à Houston au Texas, la semaine dernière, Justin Trudeau, n’a pas caché son désaccord devant la possibilité évoquée par le président Trump d’imposer une taxe aux importations. À tour de rôle, les ministres signifieront cette désapprobation aux Américains au cours des prochaines semaines.