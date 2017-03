EXCLUSIF | Un bureau pour lutter contre la corruption à Saint-Jérôme

Un mois après les révélations-chocs voulant qu'un système de collusion dominé par quatre firmes de génie-conseil ait existé pendant près de 10 ans à Saint-Jérôme, TVA Nouvelles et le Journal de Montréal ont appris que l'administration du maire Stéphane Maher met sur pied une organisation qui en fera la lutte à temps plein.

Le Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative (BIPA) verra le jour cette semaine. Il aura pour mandat de surveiller l’octroi et la gestion des contrats publics ainsi que leur exécution. Au même titre que le Bureau de l'inspecteur général à Montréal, le BIPA de St-Jérôme va déceler toutes traces de collusion, de corruption, de fraude et tout comportement affectant les fonds publics. Les employés seront aussi formés pour contrer les manquements sur le plan de l'intégrité.

«La corruption est un fléau nuisible et difficile à enrayer, souligne le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher. Elle suscite de graves préoccupations morales, sociales, économiques et politiques. Elle empêche la bonne gouvernance, crée une concurrence déloyale et prive les citoyens de sommes d’argent importantes. Il faut effectuer un changement de culture en prévenant les malversations, le gaspillage et la corruption. C’est pourquoi nous avons créé notre propre groupe d’intervention. La Ville assurera une entière collaboration aux enquêtes de l’UPAC.»

La création du BIPA est en lien direct avec les révélations le mois dernier d’un ancien directeur de l’ingénierie, Érick Frigon, qui a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), d’avoir toléré un système de partage de contrats à Saint-Jérôme à l’époque de l’ancien conseil municipal de Saint-Jérôme.

Quatre firmes de génie-conseil se sont partagé les contrats de services professionnels pendant près de 10 ans à Saint-Jérôme, grâce à un système de partage de contrats «bien rodé», a avoué M.Frigon.

Le système de collusion était si «bien établi», entre 2002 et 2010, que «l’influent» organisateur politique de l’ex-maire Marc Gascon et urbaniste chez Dessau, Christian Côté, est entré sans gêne dans le bureau du directeur à quelques reprises pour s’assurer qu’une vingtaine de contrats étaient bel et bien destinés à son entreprise, a raconté l’ex-directeur de l’ingénierie Érick Frigon.

Au lendemain de la publication des révélations de M. Frigon dans le Journal de Montréal, le maire de Saint-Jérôme avait alors mentionné que la Ville avait enfin des éléments concrets pour entreprendre des poursuites. Il avait promis qu’il mettrait en place toutes les mesures prévues par la loi pour récupérer les sommes payées injustement par les citoyens de Saint-Jérôme et que les personnes et les entreprises impliquées devraient être poursuivies.

Le Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative (BIPA) entrera en activité dès mardi et comptera à terme près d’une dizaine d’employés, dont des spécialistes en enquête et en juricomptabilité, un ingénieur, un avocat, un analyste en renseignement et du personnel administratif.