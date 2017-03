Jacques Duchesneau nommé inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme

L'ancien chef de police de la Ville de Montréal et ex-député, Jacques Duchesneau, sera nommé inspecteur général de la Ville de Saint-Jérôme et mènera une lutte à temps plein à la collusion et à la corruption, a appris TVA Nouvelles.

Jacques Duchesneau dirigera par le fait même le nouveau Bureau de l'intégrité professionnelle et administrative dont le mandat sera de surveiller l'octroi et la gestion des contrats publics ainsi que leur exécution. M. Duchesneau occupera également la fonction de directeur adjoint du service de police de Saint-Jérôme, duquel le Bureau de l'intégrité relèvera.

L'administration du maire Stéphane Maher annoncera les détails lundi après-midi en conférence de presse.