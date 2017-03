Le bambin hospitalisé gardera de graves séquelles

L’enfant de 23 mois amené à l’hôpital de Chicoutimi dans un état critique il y a trois semaines gardera de très graves séquelles.

Les médecins du CHUL de Québec, où le bambin repose toujours, lui auraient diagnostiqué un traumatisme crânien sévère.

Sur Facebook, la mère de l’enfant a écrit : «Nous avons perdu notre amour comme nous le connaissions. Plus jamais, on ne pourra le récupérer et ce, car une personne s'en est pris à lui.»

Les mots de la mère viennent renforcer l’hypothèse d’un état causé par le syndrome du bébé secoué.

On sait qu'il y a deux semaines, les médecins avaient avancé que son état de santé aurait pu avoir été causé par une maladie extrêmement rare, mais les tests réalisés ont écarté cette possibilité.

Toute cette histoire a commencé le 20 février dernier, quand le bambin de 23 mois a été amené à l'hôpital, par son père, après qu’il l’eut récupéré dans une garderie de Chicoutimi.

Les médecins ont jugé que la situation devait être signalée à la police de Saguenay, qui a ouvert une enquête et qui a aussi mené une perquisition dans la garderie en question.

L'enquête policière n’est d’ailleurs toujours pas terminée.