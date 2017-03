Le maire de Lacolle devant la Commission municipale

Le maire de Lacolle, Roland-Luc Béliveau, est devant la Commission municipale du Québec, à Montréal pour 39 manquements déontologiques qui lui sont reprochés.

«Entre le 30 avril 2014 et le 8 décembre 2015, il aurait utilisé les ressources de la Ville à des fins personnelles et à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions en faisant des dépenses et en réclamant le remboursement de dépenses injustifiées ou déjà compensées par l'allocation de dépenses qu'il reçoit conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux», écrit-on dans l'une des plaintes logées contre M. Béliveau.

Il est écrit que le ou vers le 13 janvier 2015, il a réclamé à la Ville le remboursement de 387,12$ pour son hébergement en mai 2014 à l'hôtel Palace Royal de Québec. Or, cette réclamation était selon toute vraisemblance injustifiée puisque l'hébergement avait déjà été payé le 3 mai 2015 avec la carte Visa de la municipalité.

Après calcul de toutes les dépenses réclamées par le maire, on arrive à une somme de près de 1440$. Parmi elles, il y a aussi l'achat de deux paires de chaussures chez Walmart ainsi que des repas dans divers restaurants. Certaines de ces dépenses sont injustifiées puisqu'elles ne sont pas liées à un besoin de la municipalité ni à ses fonctions alors que d'autres dépenses sont déjà remboursées par l'allocation de dépenses que M. Béliveau reçoit.

Par ailleurs, Roland-Luc Béliveau se serait placé en conflit d'intérêts en participant aux discussions et délibérations sur la question du remboursement de taxes pour son immeuble de la rue de la Beurrerie et en répondant aux questions des citoyens lors de la séance publique, en septembre 2015.

Enfin, entre octobre 2014 et octobre 2015, il aurait utilisé les ressources de la Ville à des fins personnelles et à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions en faisant payer à la municipalité des biens achetés pour ses besoins personnels et ceux de son entreprise Roland-Luc Béliveau construction et rénovations.