Le poupon avait un teint bleuté et ne respirait plus

Michée Roy l’homme accusé d'avoir secoué à mort son bébé de deux mois aurait fait preuve d’une grande arrogance lorsqu’il a téléphoné au 911 pour demander de l’aide lorsque le poupon a cessé de respirer.

Michée Roy aurait secoué à mort le petit Kylen, qui avait un peu plus de 60 jours, le 1er janvier 2015, dans un logement de Richmond.

L’accusé de 36 ans aurait secoué si violemment le petit Kylen que celui-ci est demeuré dans un état neurovégétatif pendant plus de six mois, avant de décéder des suites de ses blessures.





























Les bandes audio de son appel au 911 ont été dévoilées lundi matin au palais de justice de Sherbrooke.

Quand il appelé le 911, Michée Roy était à la fois paniqué, parlait d'un ton arrogant et tenait des propos injurieux à la préposée à qui il a raccroché la ligne au nez à trois reprises.

À l'écoute des bandes sonores, on peut l'entendre crier d'amener une ambulance au plus sac****. À la préposée qui tente de le questionner pour lui venir en aide, il dit ne pas avoir de temps a perdre avec elle, qu'elle lui tombait sur les nerfs et qu'il ne savait pas quoi faire pour que son enfant respire à nouveau.

Ce matin des membres de la belle-famille de l'accusé ont témoigné. Pierre Paquin, le beau-père de Michée Roy et grand-père de l'enfant dit que la veille des tragiques événements, sa fille Patricia était en visite chez lui avec Kylen et que le poupon était souriant et lui semblait en pleine santé.

En fin de journée, le lendemain, le Jour de l'an 2015, son fils André lui a téléphoné pour lui apprendre que le bébé était hospitalisé dans un état grave.

Yanick Paquin, tante de la victime a vu son petit neveu quelques jours plus tôt; elle a raconté ne pas avoir voulu le prendre dans ses bras parce que son regard était vide et qu'elle en avait des frissons.

Policier troublé

En janvier dernier, le policier intervenu en premier au domicile de l'accusé à Richmond avait témoigné avoir vécu le moment le plus troublant de sa carrière.

L'enfant avait un teint bleuté et ne présentait aucun signe vital.

Michée Roy ne lui a semblé relativement calme dans les circonstances.

Quand est venu le temps de quitter pour l'hôpital, l'accusé a refusé de laisser la porte de son logement déverrouillée pour les enquêteurs, il avait même souligné avoir déjà contacté son avocat.

L'accusé possède de nombreux antécédents judiciaires; depuis 1998, il a été condamné à 59 reprises dont une demi-douzaine de fois pour des crimes avec violence.