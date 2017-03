Le privé s'en vient «casser le monopole» de la SAQ

Le gouvernement Couillard planche sur un scénario de privatisation de la Société des alcools du Québec (SAQ) et, selon ce qu’a appris l’émission «La Joute», à LCN, il devrait aller de l’avant avec son projet.

«Il ne faut pas parler de privatisation au sens de mettre la Société des alcools à vendre dans une enchère ou quoi que ce soit», spécifie toutefois le chroniqueur politique Luc Lavoie. On parle de l’arrivée du privé, mais d’une façon assez systématique. C’est ça qu’ils sont en train d’étudier.»

Québec étudierait différentes possibilités, notamment l’ouverture de boutiques spécialisées en vins italiens ou en vins québécois, par exemple, ou encore de magasins du coin.

Autre option envisagée, note Luc Lavoie, un entrepreneur pourrait décider d’obtenir une licence afin de lancer un magasin d’alcool dans lequel il offrirait les produits de son choix. La société d’État demeurerait cependant «la structure qui contrôle l’affaire».

«L’idée est que lorsque le privé va rentrer, ça va créer la pression concurrentielle suffisante pour que les consommateurs soient mieux servis. Mais, forcément, en bout de ligne, il y a des succursales de la SAQ qui fermeront parce que le marché n’est pas éternellement élastique.»

Casser le monopole

Le but de la transformation serait de rendre la SAQ plus efficiente et davantage orientée vers le client, souligne Luc Lavoie, favorable à une telle démarche. «Ça va permettre aux amateurs de vino de trouver des vins qu’ils ne trouvent pas ailleurs en raison des trous béants dans le système de distribution de la SAQ. C’est une façon de casser le monopole aux consommateurs et, ce qu’on me dit, c’est que ça va se faire.»

De son côté, le coanalyste à «La Joute» Bernard Drainville, concède qu’un peu plus de concurrence ne fait jamais de tort, mais répète qu’il y en a déjà. Bien qu’il ne se dise pas fermé à toute forme de privatisation, il veut surtout que les Québécois «ne se fassent pas avoir».

«Avec le monopole actuel, on a quand même un pouvoir d’achat qui nous permet d’acheter de gros volumes et, de cette façon, on peut négocier de meilleurs prix, dit-il, en rappelant que la SAQ a baissé de 1,40$ le prix de ses bouteilles les plus vendues au cours des derniers mois. De plus, la société d’État est présente dans toutes les régions et verse 1 milliard par année au Trésor public, ajoute-t-il.

Bernard Drainville se défend d’être contre la concurrence, «mais si au lieu d’avoir 1 milliard dans nos poches comme contribuables pour la santé et l’éducation, il nous en reste seulement 500 millions et que l’autre 500 millions a pris le chemin d’entrepreneurs privés...»

Québec peut très bien compenser par une taxe le milliard qu’il récolte bon an mal an à partir des revenus de la SAQ, soutient Luc Lavoie. «À ce que je sache, le gouvernement n’a jamais vendu de cigarettes, mais il s’est servi abondamment par les taxes. C’est d’ailleurs ce qu’on appelait autrefois la taxe sur le péché.»

«Tous les monopoles vont contre l’intérêt du consommateur et dans mon esprit et celui de tous, consommateur égale citoyen», conclut-il.

