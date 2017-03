Le procès de Réal Savoie reporté au 20 mars

Il y a eu un rebondissement inattendu au procès de Réal Savoie, qui est accusé du meurtre de Sonia Raymond, lundi matin, au palais de justice de New Carlisle, alors que le juge de la Cour supérieure Louis Dionne a suspendu les procédures pour une semaine.

La défense a invoqué des raisons familiales pour expliquer son absence. Il s’agirait d’un cas de maladie grave dans la famille de Maître Marcel Guérin.

Même si la Couronne devait présenter d’autres témoins importants (le dernier en date étant l’enquêteur principal au dossier Guy Lebel), l’avocat Gérald Maltais a dit comprendre la situation.

«C’est tout simplement le cours de la vie normale. Ce sont des choses qui sont imprévisibles. Est-ce que ça arrive fréquemment ? Je ne saurais dire. Pour moi, c’est la première fois que ça arrive. Mais ça ne pose pas problème», a-t-il indiqué.

À savoir si ce retard bouleversera la suite des procédures, Maître Maltais estime que la disponibilité des témoins pourrait être compromise. Il demeure toutefois confiant que les jurés soient toujours disponibles.

«Les gens ont été avisés que cela durerait de cinq à six semaines. Ça suit son cours. On a vu des procès qui durent des années et c’était toujours le même jury. Selon moi, pour le jury, ça ne posera pas problème», a-t-il ajouté.

Le procès reprendra le lundi 20 mars.