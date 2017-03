Les dépanneurs veulent vendre de la bière et du vin en fût

Des propriétaires de dépanneurs et d’épiceries aimeraient pouvoir, dans leurs établissements, propo­ser à leurs clients de la bière et du vin en fût à emporter, a appris Le Journal.

À lire également: Les dépanneurs veulent vendre de l’alcool jusqu’à 3h

«Ce serait nouveau pour le Québec et on croit que cette formule serait très populaire», a confié au Journal le porte-parole de l’Association des détaillants en alimentation (ADA) Pierre-Alexandre Blouin.

La semaine dernière, la même association avait réclamé le droit de vendre de l’alcool jusqu’à 3 h du matin au Québec pour concurrencer les bars et les restaurants.



L’Association des détaillants en alimentation (ADA) représente entre autres des dépanneurs ouverts en tout temps.



«Le gouvernement, par le passé, dans différentes révisions réglementaires, a parlé d’équité entre les réseaux, avait souligné en entrevue à TVA Nouvelles Pierre-Alexandre Blouin. Il a été question de la taxation, qui a été abaissée pour les bars et les restaurants. De la même façon, on se pose la question : quelle est la différence entre vendre une bouteille de bière à 22h30 ou à 23h30?»

Réécoutez ci-dessous l'entrevue complète avec Pierre-Alexandre Blouin.

Plus de détails sur le site du Journal de Montréal