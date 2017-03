Partenariat entre H&R Block et Airbnb

H&R Block Canada et Airbnb ont annoncé un partenariat destiné aux personnes qui utilisent Airbnb pour partager leur habitation et qui doivent faire leur déclaration de revenus au Canada cette année.

H&R Block offre aux hôtes de Airbnb et à leur conjoint un rabais de 15% sur les frais de préparation des déclarations de revenus 2016 lorsque les personnes se rendent dans un bureau de H&R Block au Canada.

Les hôtes de Airbnb et leurs conjoints peuvent aussi profiter d’un rabais de 20% sur les produits payants du logiciel d’impôt H&R Block en ligne.

«Les hôtes sur Airbnb sont des Canadiens comme vous et moi, qui veulent payer leur juste part et contribuer au bien commun, a déclaré Alex Dagg, gestionnaire des politiques publiques à Airbnb. Grâce à ce partenariat, ils ont maintenant accès aux outils et aux renseignements dont ils ont besoin pour connaître leurs droits, leurs responsabilités et leurs obligations fiscales lorsqu'ils partagent leur habitation. »

Selon le communiqué publié par les deux compagnies, plus de 55 000 personnes au Canada ayant décidé de partager leur habitation par le truchement de Airbnb pourraient tirer avantage du partenariat avec H&R Block.