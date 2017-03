Rénovations de 10,9 M$ au Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval

Le Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera rénové au coût de 10,9 millions $.

Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé, lundi, une enveloppe de 3,6 millions $ de son gouvernement, qui sera égalée par Ottawa et la Ville de Roberval.

«C'est un sourire de 11 millions de dollars!» a lancé le maire Guy Larouche. «On travaillait sur le projet depuis trois ans et demi.»

«C'est le plus gros projet de l'histoire de Roberval et au prorata de la population, c'est comme si on annonçait un investissement de 2 milliards à Montréal.»

Les gradins seront rapprochés de la glace, les aires de circulation et de restauration seront refaites, comme le toit et les murs.

Le chantier débutera à la mi-mai et le bâtiment devrait être livré, fonctionnel, en janvier 2018.

Roberval a conclu des ententes avec Saint-Félicien et Mashteuiatsh pour y déplacer le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage de vitesse et les ligues de hockey loisirs-adultes.