Retour des Week-ends visites libres en avril

Soixante-quinze projets de maisons et de condos seront en vedette à l'occasion de la 21e édition des Week-ends visibles libres, événement qui se tiendra les 1er et 2 avril, ainsi que les 8 et 9 avril dans la grande région de Montréal.

Les projets neufs qui se retrouveront sous les projecteurs visent tant les premiers acheteurs, les familles que les gens plus fortunés à la recherche d'un nouveau nid.

Selon Jacques Beaulieu consultant, la firme qui organise les Week-ends visites libres en collaboration avec Guidehabitation.ca, GE Électroménagers, l'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ), duProprio, «Le Journal de Montréal» et «24 Heures», les conditions sont réunies pour que ces habitations trouvent preneurs.

Dans un communiqué, les organisateurs évoquent un marché «équilibré», des taux hypothécaires «toujours très bas» (mais qui devraient légèrement augmenter d'ici 2018), un taux d'emploi «en hausse» et un solde migratoire «positif soutenant la demande» dans la région métropolitaine de Montréal.

Ils en prennent pour preuve les chiffres de la Fédération des chambres immobilières du Québec, lesquels rapportent en 2016 près de 40 000 ventes dans la région métropolitaine, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Et les mises en chantier devraient légèrement augmenter cette année après avoir encaissé un faible recul l'an dernier.

Le thème de l'événement, Mon toit, mon choix!, cherche à illustrer la diversité de l'offre et de la demande, mais aussi une nouveauté, soit l'ajout d'appartements offerts en location ou en location-achat.

On mettra par ailleurs sous la loupe trois projets résidentiels conçus en bois d'ingénierie. La nouvelle technique de construction modulaire «made in Québec» et les panneaux de bois massif CLT (cross-laminated timber) auront aussi droit à de la visibilité.

Le meuble d'ici s'expose

De plus, les Week-ends visites libres feront encore la part belle au talent de designers de meubles québécois, une initiative de Jean-Claude Poitras et de l'Association des fabricants de meubles du Québec, qui célèbre ses 75 ans en 2017.

Pour l'occasion, quatre designers présenteront dans autant d'unités modèles les tendances et les innovations bien de chez nous en matière de meubles confectionnés dans la Belle Province.

«Le succès remporté par cette formule l'an dernier nous a incités à récidiver», a dit le designer Jean-Claude Poitras au sujet du segment Le meuble du Québec en vedette.

«Nous avons ici un vivier de créateurs exceptionnels qu'il nous faut faire rayonner encore davantage et je propose donc de mettre à profit l'édition 2017 des Week-ends visites libres pour positionner le Québec comme une figure de proue du design et de l'art. Je convie acheteurs motivés et simples visiteurs à se rendre en grand nombre à ce rendez-vous mobilisateur qui dévoilera le meilleur du mobilier conçu et fabriqué ici dans les plus beaux projets architecturaux neufs que le Grand Montréal a à offrir!» a poursuivi M. Poitras, qui est de retour comme porte-parole.

Ce dernier a également préparé un concours pour déterminer le meuble coup de cœur du public parmi 19 de ses propres choix. Des prix totalisant 10 000 $ sont en jeu.

Les 75 projets immobiliers des 21es Week-ends visites libres sont regroupés en ligne sur le site visiteslibres.info