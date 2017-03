Un bébé en phase terminale rassuré par son frère de 3 ans

La mère de deux jeunes garçons qui s’attendait à les découvrir en train de faire un très mauvais coup a plutôt eu droit à une touchante surprise.

Sheryl Blanksby a trouvé l’aîné en train de caresser et rassurer son petit frère, atteint d’un cancer incurable, et a capté le moment en prenant une photo touchante.

La maman, qui blogue et qui publie sur Instagram sous le nom de Ms Chikee, a surpris William 3 ans, dire à son petit frère Thomas «Tout va bien aller, c’est ok» en le caressant, rapporte le réseau Fox News.

«J’étais à me préparer dans la salle de bain, mon conjoint était dans la cuisine. Les enfants étaient calmes, surtout le plus vieux. Et vous connaissez la règle : méfiez-vous de vos enfants lorsqu’ils sont calmes...», a-t-elle écrit dans sa publication Instagram.

La maman est entrée calmement dans la pièce, avec son appareil photo. «J’étais certaine que je découvrirais mon bébé couvert de Nutella ou quelque chose du genre, mais à la place j’ai vu ceci...»

La femme et son mari Jon, ont été anéantis par le diagnostic de Thomas tombé alors qu’il n’avait que 11 semaines, en février dernier. Le bébé est atteint d’une tumeur rhabdoïde maligne.

Les tumeurs rhabdoïdes sont rares, mais malignes. Elles touchent surtout les jeunes enfants.

Une page de sociofinancement a été mise en place pour aider la famille.

Les médecins ont tenté de lui enlever un rein pour retirer la tumeur, mais les médecins ont finalement déterminé qu’il s’agissait d’un cancer en phase terminale. «J’ai toujours rêvé d’une famille à quatre, c’est maintenant une réalité, mais je suis prise dans un cauchemar qu’aucune personne ne devrait vivre.

Les médecins ne sont pas en mesure de dire combien de temps encore vivra Thomas, mais ses parents veulent garder le plus de souvenirs possible de lui, pendant qu’il est encore vivant.