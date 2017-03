Un homme se dit harcelé par la CCQ

Un citoyen de Prévost, dans les Laurentides, se dit harcelé par les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Le père de famille monoparentale, qui désire garder l’anonymat de peur de représailles, avait choisi d’acheter un terrain, des plans et de trouver des entrepreneurs pour construire sa maison. Cette maison, c’était son rêve et l’autoconstruction lui offrait pensait-il, l’opportunité d’économiser.

C’était avant que la Commission de la construction du Québec s’en mêle. Les inspecteurs sont rapidement venus le voir. «Ils m’ont expliqué que moi, dans mon rôle de gestionnaire du projet de construction de ma maison, j’avais le droit de tout faire, mais personne qui n’avait pas de certification n’avait le droit de m’aider», dit-il.

Les inspecteurs ont fait une seconde visite pendant les vacances de la construction, puis une troisième. «Ils ont grimpé par la galerie et son entrée sans avertissement, explique le père de famille. Comme l’un des sous-traitants refusait de s’identifier à eux, ils ont fait venir la police alors que moi j’étais absent.»

Le résident de Prévost n’a jamais reçu de constat d’infraction ou d’amendes. Il a respecté les règles scrupuleusement et n’a fait affaire qu’à des entrepreneurs certifiés. Mais ne pas enfreindre la loi ne l’a pas protégé du zèle des inspecteurs gouvernementaux qui sont débarqués une quatrième fois alors qu’il peinturait avec sa fille de 13 ans, son ami et la fille de celui-ci.

«Ils n’ont même pas pris la peine de frapper avant d’entrer. Tout était fermé ils sont rentrés sans invitation ont monté l’escalier. On a fait un saut. Ils nous ont demandé de s’identifier, comme mon ami et son enfant de 13 ans, on leur a interdit de m’aider, car il y avait la possibilité qu’ils soient payés au noir.»

L’homme avoue qu’il a eu peur. «Ça m’intimide, on vient chez moi et j’ai l’impression de faire quelque chose de pas correct.»

Son histoire rappelle celle des parents de l’école de Saint-Sébastien en Montérégie qui ont dû abandonner le projet de repeindre leur école après l’intervention de la Commission de la construction du Québec.

Le député de Saint-Jérôme, Marc Boursier, responsable auprès de l’opposition officielle du dossier du Travail juge la situation inacceptable. «Il faut dénoncer ces genres de cas d’intimidation. Est-ce que les gens qui ont des permis de rénovation ou d’autoconstruction vont avoir peur?»

Le député péquiste croit que la ministre doit intervenir. «La ministre du Travail, Dominique Vien, doit définir avec la présidente de la CCQ, Diane Lemieux, des balises, des règles claires.»

Contactée par TVA Nouvelles, la Commission de la construction du Québec a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Son porte-parole, Simon-Pierre Pouliot, soutient que l’organisme réagira après avoir vu le reportage de TVA.

En attendant, le père de famille de Prévost achève la construction de sa maison. Les interventions de la CCQ ont fait en sorte qu’il n’a pu recevoir d’aide de ses proches et qu’il a dû emménager avec sa fille dans des conditions difficiles cet hiver. Si l’objectif de la CCQ c’est de s’assurer que les travaux de construction soient effectués par des entrepreneurs et travailleurs qualifiés et non par des gens qui le font au noir, il a constaté que l’application à l’extrême des règles peut transformer le rêve d’un homme espérant seulement économiser un peu d’argent en un cauchemar administratif.