Un rêve brisé pour des propriétaires de Shefford

Une mauvaise surprise pour plusieurs propriétaires qui se retrouvent avec des terrains non constructibles à Shefford. Une modification au règlement de zonage est à l'origine de leurs déboires.

Le règlement concerne les terrains avec des pentes de 30 degrés et plus et stipule qu'il ne peut y avoir de nouvelles constructions dans le talus.

Les résidences doivent désormais se trouver sur des plateaux conformes et, pour ce faire, les nouveaux propriétaires devront notamment se contenter d'un endroit qui est situé plus loin de la rue.

Ils devront également couper des arbres matures sur leur terrain afin de construite la résidence ou encore pour le chemin qui mène à la maison.

Ces propriétaires ont payé entre 150 000$ et 200 000$ pour des terrains dont ils ne peuvent pas profiter.

«Il y en a beaucoup qui sont non construisables, il y a des gens qui ont investi beaucoup e sous comme nous et que leur rêve c'est de venir ici s'établir dans la région pour venir élever leur enfant ici, des projets familiaux» explique Nadine Pépin qui possède un des terrains problématiques.

«C'est certain que de ne pas pouvoir construire sur ces terrains-là, c'est très très très dommage» poursuit Mme Pépin.

Le maire de Shefford affirme qu'il règne également une certaine confusion au sein de la Ville puisqu'on ne sait pas comment ni pourquoi ces modifications ont été aportées.