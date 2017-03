Si le dégivrage de la voiture est souvent nécessaire en hiver, rares sont ceux qui doivent déglacer... leur maison!

John Kucko

Une résidence située près du lac Ontario, dans l’État de New York, a subi l’assaut des forts vents et des températures glaciales et a ainsi été complètement recouverte de glace.

John Kucko

Les images, publiées sur Facebook par le photographe et vidéaste John Kicko, ont été partagées plus de 1500 fois depuis dimanche.