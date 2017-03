Attention à l’amiante

Elle est si bien cachée que vous ne soupçonnez même pas son existence sous votre toit, mais l'amiante pourrait transformer vos rénovations en un véritable cauchemar. Des travaux de décontamination pourraient vous coûter des milliers de dollars.

«La santé passe avant tout, si je vous dis que votre mur a de l'amiante et que vous faites des rénovations, que les travailleurs ne soient pas protégés c'est une chose, mais s'il y a de la poussière partout, votre petite famille va en respirer aussi», a expliqué Cindy Roof, inspectrice en bâtiment.

Contrairement à la croyance populaire, cette matière ne se trouve pas uniquement dans votre grenier. «Ça peut être dans les tuiles de plafond, dans le plâtre, dans le gypse aussi», ajoute-t-elle.

Comment savoir alors si notre maison contient ce cancérigène? «La seule façon, c'est des analyses en laboratoire», mentionne l'inspectrice.

L'amiante se trouve même dans les édifices publics. D'ailleurs, depuis 2013, il est obligatoire pour les employeurs de dresser un registre des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

«C'est pour protéger les travailleurs», confirme Nicole Roy, porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Sauf que ce registre n'est pas public. Il faut donc poser la question à votre employeur. Chose certaine, quand on parle d'amiante le Québec tire de la patte dans sa règlementation.

«Je compare ça au tabac, au début quand on a interdit de fumer dans les endroits publics, tout le monde contestait et aujourd'hui si quelqu'un fume dans sa voiture avec des enfants, on trouve ça terrible», conclut Cindy Roof.