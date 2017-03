Ben Affleck se confie sur sa dépendance

L’acteur américain Ben Affleck a partagé un message touchant sur sa page Facebook où il parle de la fin de sa cure de désintoxication et de sa dépendance à l’alcool.

«Je viens de terminer des traitements pour combattre mon alcoolisme. C’est une chose que j’ai déjà faite dans le passé et à laquelle je serai confronté toute ma vie», a-t-il écrit mardi soir.

Père de trois enfants, Ben Affleck fait référence à sa famille à plusieurs reprises dans ce message qui a reçu plus de 50 000 mentions «j’aime» et des milliers de commentaires en quelques heures.

«Je veux vivre ma vie pleinement et être un bon père. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a pas de honte à chercher de l’aide quand on en a besoin et que cela peut être une force», explique-t-il.

«J’ai la chance d’être entouré et aimé par ma famille et mes amis. J’inclus ici Jennifer (Garner, NDLR), la mère de mes enfants, qui me supporte et prend soin de nos petits.»

Des dizaines d’internautes lui ont fait part de leur soutien et de leur admiration après la publication de ce texte.

«Tu es Batman. Tu peux te sortir toute sorte de situations. Courage, Ben», a écrit l’un d’entre eux.

«C’est très difficile de surmonter une dépendance. Tu dois être fier de tout le travail que tu as abattu pour être une meilleure personne», a ajouté un autre.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur de 44 ans est traité pour sa dépendance à l’alcool. Il avait déjà suivi une cure de désintoxication en 2001.