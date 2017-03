Cascades se mesure aux géants américains

L'entreprise Cascades s'attaque aux deux géants américains du papier de toilette et essuie-tout, Procter and Gamble et Kimberly-Clark. Le fleuron québécois dit que ses produits sont plus performants tout en restant écologiques.

L'entreprise, qui a son siège social à Kingsey Falls, se targue de produire 84% de sa marchandise à partir de fibres recyclées.

Les nouveaux produits présentés en grande pompe mardi sont «plus doux et plus performants». Ils remplaceront progressivement ceux que l'on retrouve déjà en magasin. Ils seront tout aussi écologiques, mais de qualité «supérieure».

«La qualité des produits a été grandement améliorée. On a été voir la compétition pour s'assurer de dépasser la qualité de la compétition, explique Benoît Rouillard, directeur de l'usine de Candiac

«Quand on parle de papier hygiénique, on parle de douceur et quand on parle de papier essuie-tout, on parle d'absorption», précise-t-il.

Évidemment, pour pouvoir améliorer ses produits, l'entreprise a dû investir dans la recherche et dans le développement, mais également dans de nouveaux équipements.

Cascades a également changé la signature visuelle de ses produits et a choisi un lapin pour illustrer sa nouvelle gamme. C'est pourquoi les employés ont fièrement arboré des oreilles de lapin.

Grâce à cette nouvelle gamme de produits, Cascades, qui vend davantage aux entreprises, espère ainsi rejoindre le consommateur.

Le chiffre d'affaires du plus grand producteur au Canada est de 3,9 milliards de dollars.